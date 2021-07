Rederi bruger kunstig intelligens til at spare på energien

Torsdag 15. juli 2021 kl: 05:00

Af: Jesper Christensen Kaptajner og styrmænd på færgen »Stena Flavia«, der er bygget i 2008 og i dag sejler under dansk flag mellem Nynäshamn i Sverige og Ventspils i Letland, vil kunne bruge Stena Line's AI-system "Stena Fuel Pilot" til at kombinere deres egne erfaringer og viden med data om eksempelvis havstrømme, havdybde, vindforhold og skibets konstruktion til at sejle færgen på den mest energieffektive måde.»Stena Flavia« er den syvende Stena-færge, der får AI-systemet installeret.AI er et af fire fokus-områder for Stena Line i rederiets arbejde med at nedbringe sit CO2-udslip med 30 procent i 2030 i forhold til 1990. De øvrige fokus-områder er batteri-elektrisk drift, alternative energiforsyning - brint-elektriske systemer og methanol-systemer, og fokus på optimering af eksisterende skibe og mere energieffektive nybygninger.Rederiet har en ambition om at være CO2-neutral i 2050.