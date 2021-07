El-færge har fået nyt udseende

Torsdag 15. juli 2021 kl: 01:00

Af: Redaktionen Den batteri-elektriske færge »Grotte« skal efter planen indsættes på ruten mellem Esbjerg og Fanø om et par måneder.- Vi ville gerne have, at vores allerførste el-færge skilte sig lidt ud fra de to eksisterende færger på ruten, og da færgen skal sejle på grøn strøm, var det oplagt at signalere dette med de grønne elementer, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.Færgen er også blevet udstyret med grønne drager langs skibssiden.- Dragerne er lidt et symbol på Fanø, som jo huser verdens største dragetræf. Og så er det selvfølgelig en reference til vinden, som producerer den strøm, som Grotte skal sejle på, siger Carsten Jensen videre.Samme drage i neon kommer også til at pryde den nyrenoverede røde administrationsbygning i Esbjerg.