Norskejet svensk flyselskab åbner ruter mellem Østjylland og Sverige

Onsdag 14. juli 2021 kl: 11:54

Af: Redaktionen Det svenske flyselskab BRA træder med de nye ruter ind på udenrigsmarkedet for første gang. Samarbejdet har været et stykke tid undervejs og er et direkte resultat af den østjyske lufthavns intensiverede ruteudviklingsarbejde.- Det er et utroligt spændende samarbejde, vi nu har indgået med flyselskabet BRA. Ikke alene er det nogle ekstremt populære destinationer, som stimulerer rejsepotentialet både fra både Danmark og Sverige. BRA har også et skarpt fokus på at udvikle en grønnere luftfart, og de har en gæsteorienteret startup-mentalitet, der sætter skub i flybranchens bæredygtige fremtid, og den rejse glæder vi os til at være med på. Vi er meget glade for, at BRA har valgt at kickstarte deres entré på det internationale marked i Aarhus, og vi ser frem til et langsigtet samarbejde, siger Nicolai Krøyer, som er administrerende direktør i Aarhus Airport.BRA er Sveriges næststørste indenrigsselskab med 27 ruter, og ca. 2,2 millioner passagerer årligt, når man ser bort fra corona-tiden.Det er nordmanden Per G. Braathen, som står bag BRA og rejsekoncernen Braganza, der tæller adskillige selskaber inden for transport- og rejsebranchen. Per G. Braathen er også bestyrelsesformand i Nordens største hotelkæde, Scandic.- Vi ser det som det helt rigtige tidspunkt at lancere BRA i Danmark som vores første internationale marked her på bagkant af pandemien. Aarhus Airport er et rigtigt godt match til BRA med et attraktivt gæstepotentiale i Aarhusregionen og Jylland, og vi glæder os til at lægge stærkt ud med at knytte Norden tættere sammen. Flyvninger mellem storbyerne i Danmark og Sverige vil understøtte forretningslivet og styrke turismen i begge lande. Dertil får jyderne en ny direkte flyrute til en stribe af nordens bedste skiområder. Personligt må jeg også indrømme, at Aarhus står mit hjerte særligt nært, da mine forældre boede på Djursland i over 25 år, og det gør det ekstra sjovt at indtage Danmark netop derfra, siger Per G. Braathen.Ruten til Göteborg starter 27. september med en returflyvning alle ugens dage undtagen søndag året rundt, og flyet fortsætter tur/retur til Stockholm Bromma alle hverdage fra samme startdato. Vinterruten til Scandinavian Mountains Airport åbner 19. december.