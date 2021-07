Franske lastbiler i den tunge ende bliver lettere med hensyn til brændstofforbrug

Tirsdag 13. juli 2021 kl: 15:05

Re-designede sæde



Øget opbevaringsplads



Hvileområde på niveau med et soveværelse



Reduceret brændstofforbrug og optimeret vedligeholdelse



Køretøjer understøttet af nye servicetilbud



En on-line vedligeholdelsesplan, der er tilpasset køretøjets brug

Overvågning af de vigtigste slidkomponenter såsom batteri, kobling og bremseklodser

Innovativ teknologi til forebyggelse af nedbrud i realtid for 80 procent af de komponenter, der kan føre til nedbrud

Samarbejde mellem Renault Trucks og netværket muliggør proaktiv styring af køretøjets vedligeholdelse

Rationalisering af værkstedsbesøg med fjernopdateringstjenester

Forlængede olieskiftintervaller på op til 150.000 km



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Renault Trucks ændrer det udvendige design af sine køretøjer. Forlygterne er eksempelvis blevet reduceret i størrelse for at øge den malede overflade på underkarosseriet, mens et nyt kølergitter understreger et nyt og mere slankt design.Førerhuset er blevet forbedret med en ny multi-justerbar ratstammeDe nye lastbiler er blevet udstyret med en ny justerbar ratstamme med tre akser, hvilket giver chaufføren mulighed for at finde den kørestilling, der passer ham bedst i forhold til hans højde og drøjde, arbejdssituation og lignende.Rattets position og hældning indstilles ved hjælp af en fodpedal, der låser op for justeringen, der kan ske med begge hænder på rattet. Øjeblikkelig låsning sikrer både præcision og sikkerhed. Derudover er nøglen på ratstammen blevet erstattet af en start/stopknap.Renault Trucks har re-designet sit sædesortiment og tilbyder med de nye modeller et bredt sortiment med ekstra mange indstillingsmuligheder. Her er også introduceret nye tekstiler, der er designet til at modstå mange ind- og udstigninger hver dag. En læderversion er desuden tilgængelig som ekstraudstyr.2021-versionen af ​​Renault Trucks T, T High, C og K indeholder også nye opbevaringsløsninger. En tablet- og smartphone holder er placeret inden for chaufførens rækkevidde, hvilket giver adgang til flere enheder samtidig og oplader dem via to USB-C-stik. Der er også indbygget en ny A4-skuffe til dokumentopbevaring, og på passagersiden er der to opbevaringspladser med en samlet kapacitet på syv liter inklusive to-liters kølerum.For at øge komforten for chaufføren uden for køretiderne har Renault Trucks forøget tykkelsen på madrassen på "Serenity-køjen" med 13 procent og fordoblet antallet af fjedre, hvilket øger støtten takket være en bedre fordeling af kropsvægten. En vaskbar topmadras i memory-skum kan tilføjes som en option.For ekstra bekvemmelighed er der også tilføjet to USB-C-stik til køjeområdet for at gøre det lettere for chaufføren at oplade elektroniske enheder samtidig med, at de er inden for rækkevidde.Endelig er Renault Trucks gået sammen med den franske producent Focal om levering af hi-fi-udstyr og højttalere for at forbedre lydkvaliteten i førerhuset.Øget sikkerhed for chauffører, deres last og medtrafikanterHøjt sikkerhedsniveau for chauffører og medtrafikanter har også været et centralt fokusområde i udviklingen af ​​Renault Trucks T-, T High-, C- og K-serien.De nye Renault Trucks T, T High og C er udstyret med LED-lys som standard. Da det er tættere på naturligt lys, giver LED-lys chauffører en bedre opfattelse af kontraster og farver, hvilket forbedrer udsynet om natten og dermed sikkerheden. En anden fordel ved LED-teknologi er dens pålidelighed og levetid. Levetiden for en LED-lyskilde er op til tredive gange længere end for en konventionel pære.Yderligere LED-lys er også blevet placeret på indersiden af ​​dørene for at belyse indstigningen for øget chaufførsikkerhed, når man stiger ind og ud af køretøjet om natten.For optimal sikkerhed for chauffører, deres last og medtrafikanter er der også en række tilgængelige optioner, inklusiv en ekstra mekanisk sikkerhedsdørlås, kameraer og sensorer samt døre med godt udsyn, der giver ekstra synlighed for fodgængere og cyklister.Nødparkeringsbremsen sikrer uventet bevægelse af køretøjet, når chaufføren stiger ud af førerhuset ved automatisk at aktivere hjulbremsen for at stoppe lastbilen.Førerhusets aerodynamik er forbedret omkring kølergrill, og skærmforøger er blevet tilføjet for at forbedre luftstrømmen. Dertil kommer, at de nye modeller er blevet udstyret med ny teknologi for yderligere at reducere brændstofforbruget. Det omfatter eksempelvis en ny version af cruise control-systemet Optivision og et optimeret cruise control-system med to valgbare køre-modes."Eco on" er standardtilstanden og optimerer brændstofforbruget ved at justere acceleration, gearskift, fartpilot og bremsning, hvor "Eco off" giver chauffører mulighed for at ændre køre-mode. En indikator giver chaufføren information i realtid om hans kørestil - jo større antal blade, jo mere økonomisk kørsel.En ny "Pulse and Glide-funktion" forbedrer brændstofforbruget yderligere ved at opretholde køretøjets hastighed omkring fartpilotens indstillingspunkt (+/- 2 km / t).Endelig er de nye Renault Trucks T- og T High-køretøjer som standard udstyret med klasse A-dæk, som er de mest effektive på markedet i forhold til brændstoføkonomi.Renault Trucks har til de nye lastbilmodller udviklet ny teknologi til regelmæssig opdatering af køretøjets software - på det tidspunkt, der passer kunden bedst - uden at køre lastbilen på værksted.Teknologi er en del af vedligeholdelsestilbuddet "Excellence Predict", som gør det muligt for Renault Trucks at agere inden, der opstår en funktionsfejl og dermed give sine kunder større ro i sindet ved at garantere kontinuerlig uptime.Rent praktisk tilbyder "Excellence Predict":Derudover kan eksperter i Renault Trucks-netværket udføre prædiagnose, softwareopdateringer og fjernjusteringer på køretøjer, hvilket reducerer antallet af besøg på værkstedet og optimerer køretid.Afhængig af kørsel og kilometertal kan olieskiftintervaller for lastbiler, der er udstyret med 13-liters Euro VI-motorer, udvides til 150.000 kilometer eller 18 måneder, hvilket mindsker vedligeholdelses-omkostninger (arbejdskraft og reservedele) og giver optimerede vedligeholdelsesplaner med færre servicestop samt yderligere brændstofbesparelser.