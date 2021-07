Shipping-virksomhed fra Esbjerg får flere opgaver ved Rødby

Onsdag 14. juli 2021 kl: 10:00

En ny arbejdshavn opføres

Af: Redaktionen - Vi er meget stolte over, at FBC har valgt Blue Water, og vi er sikre på, at vores lokale forankring og erfaring med store internationale projekter vil bidrage positivt til Femern Bælt-projektet, siger Klaus Odby, der er Port Agency Manager hos Blue Water.I forbindelse med projektet har Esbjerg-virksomheden åbnet kontor i Rødby for at tilbyde alle former for havne-agent-service med afsæt i Blue Water's lokale forankring, der dækker alle havne på Lolland og Falster med erfarent personale.- Vores aftale med FBC indebærer klarering af skibe, crew change services, dokumentation og rapportering til myndigheder. Til rederier med skibe på projektet tilbyder vi naturligvis også husbandry services, som er en fleksibel service, der kan tilbydes i havn såvel som offshore. På den måde sparer skibet og personale både tid og omkostninger, siger Pernille Marcussen, der er Assistent Manager, Port Agency, Blue Water Rødby.I Rødby er en ny arbejdshavn ved at blive etableret af FBC. Arbejdshavnen skal være basis for støbning af tunnelelementer og udskibningshavn for de færdige elementer.FBC, der er et joint venture mellem Boskalis og Van Oord, er også ansvarlige for udgravning af en 16 kilometer lang rende, som skal graves i havbunden. Det udgravede materiale skal genanvendes ved at skabe et nyt rekreativt naturområde på den danske side af Femern Bælt.Forbindelsen er Danmarks hidtil største og dyreste anlægsprojekt, og den forventes at være færdig i 2029. Tunnelen skal drives klimavenligt med fokus på energieffektivitet og fremtidssikrede løsninger.