Personbiltrafikken over Øresundsbron ligger 58,8 procent under 2019

Torsdag 8. juli 2021 kl: 10:18

Af: Jesper Christensen - Sverige har fjernet alle restriktioner for indrejser fra Norden, og det er blandt de danske kunder, at trafikken stiger mest lige nu. Men der er stadig restriktioner i den anden retning, og hver anden svensk kunde mangler stadig, siger Berit Vestergaard, der er salg og markedsdirektør hos Øresundsbron.I uge 26 var den samlede trafik over broen 36 procent lavere end samme uge i 2019. De danske fritidskunders trafik over broen blev fuldt genoprettet i sidste uge, hvilket var den første uge, hvor de danske myndigheder fjernede anbefalingerne om at undgå ikke-nødvendige rejser til Sverige sammenlignet med samme uge i 2019. Blandt de svenske BroPas-kunder var nedgangen 70 procent i sidste uge.





Når det gælder bustrafikken over broen lå den i årets første seks måneder 81,6 procent under den tilsvarende periode i 2019.







Samlet set faldt trafikken med cirka 54 procent i forhold til første halvår 2019. I perioden marts-april 2020 og januar-marts 2021 trafik den samlede faldt med 60-70 procent i forhold til tilsvarende perioder i 2019.





Godstrafikken over Øresundsbron, der ikke har været berørt af corona-restiktioner, er i januar-juni i år steget med 3,8 procent i forhold til 2019. I marts passerede omkring 57.000 godstransporter broen, hvilket er den højeste månedlige beregning nogensinde og en stigning på cirka 11 procent sammenlignet med 2019.







Trafik 2021, jan-jun Trafik 2019, jan-jun Vækst 2021, jan-juni vs 2019 Personbiler 7 234 17 578 -58,8 % - Kontant m.m. 669 2 543 -73,7 % - BroPas Fritid 2 033 6 216 -67,3 % - BroPas Business 1 141 3 228 -64,7 % - BroPas Pendler 3 391 5 591 -39,4 % Godstrafik 1 720 1 657 3,8 % - Lastbiler > 9m 1 504 1 411 6,6 % - Lastbiler 6-9 m 216 246 -12,2 % Busser 29 157 -81,6 % Total 8 983 19 392 -53,7 %





(Kilde: Øresundsbron)









