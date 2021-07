Rederi-koncern sender containere med tog fra havneterminal til landterminal

Tirsdag 6. juli 2021 kl: 21:00

Af: Redaktionen Ifølge A.P. Møller - Mærsk betyder skiftet fra landevejstransport med lastbil til banetransport med tog, at CO2-udslippet forbundet med transporterne bliver skåret ned med omkring 700 ton årligt.





Projektet med at erstatte landevejstransporterne mellem Barcelona og Taragone med banetransport begyndte i september 2020. Det er Maersk-selskabet APM Railways, der håndterer banetransporterne af containerne. Sluttransporten fra terminalen i Taragona til Ikea’s distributionscenter - en distance på cirka 30 kilometer - sker stadig med lastbil.





Årligt omfatter skiftet omkring 10.000 containere, hvilket betyder, at Ikea får skåret omkring 75 procent af CO2-udslippet fra de pågældende transporter med omkring 75 procent.





Ikea har et mål om at blive CO2-positiv - hvilket vil sige, at Ikea samlet opfanger mere CO2 end koncernen udleder.







Hos Ikea peger man på, at det handler om samspil med partnerne, når koncernens mål om, at CO2-udslippet relateret til transport af koncernens varer i 2030 skal være nedbragt med 70 procent i forhold til 1990.









