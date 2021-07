Horsens får nyt tankanlæg med energi til tunge køretøjer

Tirsdag 6. juli 2021 kl: 18:00

Af: Redaktionen

- Vi udvider vores tilstedeværelse i Horsens, fordi vi oplever øget kundetilgang, og det er et trafikalt knudepunkt. Vi har fundet en rigtig god beliggenhed, som har gode tilkørselsforhold, så det altid er nemt at komme til og fra, siger Michael B. Hansen fra YX Erhverv.









- Det centrale i alt, hvad vi foretager os, er at give vores kunder den bedste oplevelse. Det kræver et stærkt team, personlig service og et dedikeret landsdækkende trucknetværk, så vores kunder altid har et anlæg i nærheden og nemt og hurtigt kan tanke, siger han videre.









