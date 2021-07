Fredensborg-vognmand har fået tre franske siden årsskiftet

Fredag 2. juli 2021 kl: 10:42

Af: Redaktionen Direktør Dennis Petersen havde specielt set frem til at modtage årets anden bil - en 14 ton Renault Trucks D med en motor på 280 hk - da det er firmaets anden lastbil, som er blevet købt på grund af stor efterspørgsel på flytninger, som firmaet oplever i denne tid.Fredensborg Vognmandsforretning ApS fik den nye 14 ton Renault Trucks D leveret 14. juni. Motoren på de 280 hk har et maksimalt drejningsmoment på 1.050 Nm. Lastbilen er opbygget med en CargoBox fra Danlad A/S med en Bär-lift bagerst. Bilen er beklædt indvendigt med filt som møbelkasse.I januar måned fik Fredensborg Vognmandsforretning ApS leveret en Renault Master med box/lift fra Danlad A/S udstyret med Webasto køleanlæg. Den tredje bil er endnu en Renault Master kassevogn med en 150 hk motor med automatgear, som bliver leveret i starten af juli. Den er opbygget med isoleringskit i varerummet samt Konvekta køleanlæg. Bilen skal bruges til udbringning af mad til borgere i Fredensborg kommuneDennis Petersen har tegnet Renault Start & Drive Excellence servicekontrakt på alle bilerne, hvilket inkluderer dækning af eksempelvis vinduesviskere, pæreskift, 24/7-nødservice samt dækning mod stenslag og rudeskift, hvis uheldet er ude. Alle tre biler er leaset gennem Renault Trucks Financial Service.Christian Weber, Volvo Truck Center Hillerød har stået for salg og levering af varebiler og lastbiler.Fredensborg Vognmandsforretning ApS blev startet i 1990 og ledes i dag af Dennis Petersen. Firmaet råder over tre varevogne i forskellige størrelser og to lastbiler - alle fra Renault Trucks.