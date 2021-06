Vognmand i Skævinge har lige fået ny opbygning med kran, hejs og container

Mandag 28. juni 2021 kl: 15:02

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den fire-akslede Volvo FH 500 er blevet bygget op med en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran og et Sawo CLF 326S-3W-wirehejs med et tilhørende Nopa CPL320 containerlad.Kranen er en 30 tm-kran med fem hydrauliske udskud, hvormed den kan række 15,1 meter. Den har CombiDrive 3 radiostyring og eksempelvis ADC- og ASC-funktioner. ADC reducerer løftekapaciteten ca. 10 procent, når sjette funktion anvendes, mens ASC nedsætter hastigheden trinløst og øger tilsvarende løftekapaciteten ved belastninger over 90 procent.Sawo-wirehejset har en tipkapacitet på 22 ton med én optrækshastighed med friløb og automatisk låsning af wire.Sluttelig er opbygningen leveret sammen med et Nopa-containerlad med en indvendig længde på 5.900 mm med automatbagsmæk og 5 mm Hardox bund.St. Lyngby Kran & Container i Skævinge beskæftiger sig med vognmands- og entreprenørkørsel samt udlejning af containere.