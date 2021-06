Maskintraileren har tre aksler og udtræk

Mandag 28. juni 2021 kl: 13:07

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den tre-akslede Kel-Berg maskintrailer er bygget op over et kraftigt chassis med en centralvange opsvejst i højstyrkestål.Den har tre gange seks styk 80 x 50 mm sokler på nedre dæk i kantskinnerne og i midten. Derudover har den seks par kraftige bindesteder i kantskinnen på nedre dæk og to par bindesteder på repos'et Traileren er forsynet med containerlåse til en 20-fods container inklusiv containerbuk med containerlåse.Den 1.200 mm stålfront kan ligesom de to 400 mm alu-sider på repos tages af. Siderne på den nedre del at traileren er 600 mm høje alu-sider.Bunden er udført i 40 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over boogien.Udtrækket, der er på 6.000 mm, starter en meter fra repos'et.På siden er der monteret en åben kasse til strøer. Til traileren hører ramper til repos'et.Traileren er leveret med tre 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Trailernes bagerste aksel er drejbar.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.