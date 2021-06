Transportorganisation opfordrer tilhængere af 11 kilo-regel for varebilstransport til at skifte holdning

Mandag 28. juni 2021 kl: 12:26

Af: Jesper Christensen ITD opfordrer S-Regeringen til at holde fast i planerne om at fjerne 11 kilo-reglen for transport med varebiler. Reglen betyder, at varebiler i dag frit kan køre med gods uden at være reguleret af godskørselslovens bestemmelser, så længe det enkelte stykgods ikke vejer mere end 11 kilo.



- Lovgivningen på området for transport med varebiler er slet ikke fulgt med tidens udvikling. I dag ser man stadig mere spekulation i omlæsning fra lastbiler til varebiler, fordi varebiler ikke er et reguleret område på samme måde som lastbiltransport er, siger Henriette Kjær, der er chef for ITD’s politiske afdeling - og tidligere konservativ minister i en af 00'ernes VK-regeringer.





- Som repræsentant for omkring 700 professionelle transport- og logistikvirksomheder har ITD gennem længere tid set med bekymring på udviklingen. EU kommer med harmoniserede regler for international transport med varebiler i 2022, men i stedet for at afvente og implementere disse til også at gælde nationalt, har man fra dansk side udviklet egne regler på området. Og det er ikke hensigtsmæssigt, lyder det fra Henriette Kjær, som fortsætter:





- Hvis man ikke sørger for mere lige konkurrencevilkår på området med vejtransport, risikerer vi at se en eksplosiv stigning i antallet af varebiler, der bliver brugt til at transportere gods. Det er ikke en effektiv måde at transportere varer på - hverken klima- eller trængselsmæssigt. I stedet bør man fra politisk hold sørge for ordnede forhold samt fair og lige konkurrencevilkår – også mellem varebiler og lastbiler. Opgaven er jo den samme - professionel transport af gods. Derfor bør godskørselslovens bestemmelser selvfølgelig også gælde, hvis transporten foregår i et køretøj, der tilfældigvis vejer et bestemt antal kilo.





Her på transportnyhederne.dk erfarer vi, at den politiske modstand mod S-Regeringens forslag om at fjerne 11 kg-reglen skal findes hos partierne til højre i Folketinget - blandt andet Konservative. Radikale, der er en del af S-Regeringens parlamentariske grundlag er også i mod af fjerne 11 kg-reglen. Dermed har S-Regeringen ikke flertal for sit forlag.









