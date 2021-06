Tunge specialkøretøjer får særordning med "klippekort"

Fredag 25. juni 2021 kl: 13:19

Krav der skal opfyldes og dokumenters:

Det dokumenteres af ansøger, at det er et tungt specialkøretøj (over 3.500 kg - et specialkøretøj defineres ved, at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset)

At det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter (dokumenteret af en filterleverandør) eller at partikelfilterprisen ligger væsentligt højere end gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer (dokumenteret ved et tilbud fra en filterleverandør/montør)

Af: Redaktionen Tunge specialkøretøjer, hvor det er dokumenteret fra en filterleverandør, at det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter eller hvor prisen for eftermontering af filtret væsentligt overstiger gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer kan være berettiget til dispensation efter en såkaldt klippekortsdispensation, som giver adgang til miljøzonerne i begrænset omfang.





Vilkår for klippekortet, hvis ovenstående er opfyldt og dokumenteret:



Klippekortet består af 25 miljøzoneklip, som kan anvendes inden for fem år fra klippekortets udstedelsesdato. Der kan ikke søges yderligere dispensation før efter de fem år er gået

Klippene kan anvendes fleksibelt over den fem-årige periode alt efter kørselsbehov

Klippene tildeles et specifikt køretøj ud fra køretøjets registreringsnummer og stelnummer

Et klip gælder ét døgn fra klokken 00.00-23.59 som ved andre typer af dispensationer. Miljøzonereglerne også gælder parkerede køretøjer i miljøzonen

Miljøstyrelsen skal kontaktes 4 uger før et klip skal anvendes eller senest 72 timer efter et akut opstået behov for indkørsel i en miljøzone.

Ansøgning:



Ansøgning om tildeling af klippekort skal ske ved at ejeren/brugeren af køretøjet indsender en ansøgning om dispensation og inkluderer den nødvendige dokumentation:

Kopi af den originale registreringsattest.

Dokumentation for, at køretøjet er et tungt specialkøretøj (jf. ovenstående definition).

Derudover skal ét af følgende to forhold gøre sig gældende og kunne dokumenteres:

Eftermontering af partikelfilter er teknisk umuligt (dokumentation indhentes fra en filterleverandør og ikke fra køretøjets producent)

Partikelfilterprisen ligger væsentligt over gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer (dokumentation skal vedlægges i form af et konkret tilbud fra en filterleverandør/montør)

Den udfyldte ansøgning samt dokumentation fremsendes til miljozoner@mst.dk senest tre måneder før første dispensation skal bruges. Angiv ”Klippekort” i emnefeltet

Sådan bruges klippekortet



Ejeren eller brugeren af køretøjet, som allerede har fået tildelt en klippekortsdispensation skal:

Kontakte Miljøstyrelsen 4 uger før en planlagt opgave for at gøre brug af klip.

Kontakte Miljøstyrelsen senest 72 timer efter en akut opgave i miljøzonen for at gøre brug af klip.

Angive journalnummer for klippekortsdispensationen og køretøjets registreringsnummer ved kontakt med Miljøstyrelsen. Journalnummer fremgår af den fremsendte afgørelse.

Fremsende ovenstående oplysninger til miljozoner@mst.dk. Angiv ”KLIPPEKORT – brug af klip” i emnefeltet

Miljøstyrelsen fremhæver, at dokumentation for teknisk umulighed fra køretøjsproducenten ikke er nok dokumentation, da filterleverandører ofte kan tilbyde andre filterløsninger.Afgørelsen på ansøgningen altid vil bero på en konkret vurdering af det fremsendte.





Kontrollen i miljøzonerne foregår ved digital fotokontrol baseret på nummerpladegenkendelse sammenholdt med oplysninger i Motorregistret (DMR). Miljøzonereglerne gælder også for parkerede køretøjer i miljøzonerne.Eventuelle ændringer til ovenstående praksis vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside.