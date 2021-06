Forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test bliver lempet

Fredag 25. juni 2021 kl: 10:44

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Formålet med forbuddet mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test er at minimere import af bekymrende virusvarianter, som kan udgøre en risiko for kontrollen med epidemien i Danmark, indtil flere er vaccinerede. Transportministeriet understreger, at det derfor fortsat er nødvendigt at opretholde testkravet forud for ombordstigning ved afrejse fra røde destinationer.Som følge af den gradvise genåbning af rejseaktiviteten er der foretaget justeringer til flyveforbuddet, som har til formål at gøre det nemmere at rejse i Europa:Flyveforbuddet lempes, så der kun stilles krav om test forud for ombordstigning ved afrejse fra røde lande og regionerTestkravet udvides fra 48 timer til 72 timer forud for ombordstigning, men til gengæld skal testen være en PCR-testUanset afrejseland skal udlændinge med fast bopæl i udlandet fortsat kunne fremvise en negativ PCR test, der er foretaget senest 72 timer inden indrejse til Danmark eller en negativ antigentest, der er foretaget senest 48 timer inden indrejse til Danmark. Denne test skal dog ikke fremvises ved ombordstigning på fly til Danmark, men kan blive kontrolleret i lufthavnen ved ankomst.Lempelsen træder i kraft lørdag 26. juni. Forlængelsen af flyveforbuddet gælder frem til 31. oktober 2021.