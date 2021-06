Fjernbusselskab genoptager og udvider sin kørsel

Onsdag 23. juni 2021 kl: 13:41

Linier, der åbnes:

622: Thisted-Nykøbing-Skive-Herning-Vejle-Odense-KBH

625: Esbjerg-Vejen-Kolding-Odense-KBH

627: Sønderborg-Aabenraa-Haderslev-Odense-KBH

628: Rudkøbing-Svendborg-Ringe-Odense-Nyborg-KBH

631: Holstebro-Herning-Odense-KBH

633: Horsens-Vejle-Middelfart-KBH

Linier, som får flere afgange:

620: Aarhus-Skanderborg-Odense-Slagelse-Ringsted-Roskilde-KBH

621: Aalborg-Randers-Aarhus-Odense-KBH

632: Viborg-Silkeborg-KBH

Af: Redaktionen - Efterhånden som samfundet åbner, og stadig flere bliver vaccinerede, kan vi endelig meddele, at vi åbner vores busnetværk med i alt 32 destinationer. Dermed er FlixBus godt på vej til at vende tilbage til samme niveau som før pandemien. Vi oplever, at passagererne begynder at finde tilbage og regner med at kunne tilføje flere linjer og afgange lidt efter lidt, siger Kajsa Ekelund, der er kommunikationschef hos FlixBus.FlixBus' grænseoverskridende trafik til Norge og Sverige åbnes fra og med torsdag 1. juli, hvor EU's digitale coronapas træder i kraft.- Vi ser frem til også at kunne åbne vores ekspresbustrafik til Sverige og Norge. Disse linjer er utroligt populære, og derfor føles det fantastisk at kunne åbne for trafik den 1. juli. Efter et hårdt år ser vi endelig lys for enden af tunnelen, siger Kajsa Ekelund.