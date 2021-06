- Priserne er ganske enkelt for lave

Af: Redaktionen - I 2020 steg produktionen af asfalt i Danmark med 410.000 ton til i alt 3,94 millioner ton, og med kontrakter med flere af landets største producenter indenfor asfaltsektoren, så er det naturligvis en stigning vi også har mærket, siger Lars Dich-Johansen og fortsætter:- Vi har jo som virksomhed ambitioner om at sikre en stadig vækst via et meget højt serviceniveau, og i det lys er det en kæmpe udfordring, når den tidligere nævnte stigning i den producerede mængde asfalt, skal håndteres med 25 færre biler, hvilket er den nedgang branchen har måttet notere sig over en periode på få år. Priserne er ganske enkelt for lave, siger Lars Dich-Johansen.Han peger på, at priserne ikke har fulgt med udviklingen af vognmændenes omkostninger, og det betyder at flere og flere vognmænd opgiver drømmen om at drive vognmandsforretning, og dermed bliver det endnu sværere at levere en tilfredsstillende service.- Vi har med glæde konstateret at brancheforeningen Asfaltindustriens formand Hans Oluf Krog netop har udtalt, at der er behov for at der i langt højere grad tages højde for omkostningerne, som man mødes af, og det kan vi kun være enige med ham i, fremhæver Lars Dich-Johansen og tilføjer:- Vores kunders problemer er jo 100 procent de samme, som vores, nemlig at vi alle skal afgive en pris, der skal gælde op til flere år ud i fremtiden, og dermed påtage os et ansvar for omkostninger, vi ikke har en chance for at prissætte, så der er behov for en anden måde at tænke på.Han konstaterer, at billedet er det samme på de øvrige områder, DSV Transport A/S betjener.Det gælder især på transportvirksomhedens hovedområde - entreprenørkørsel - hvor både ordrer og opgaver er til stede, mens kapaciteten bliver mere og mere presset, og dermed også muligheden for at sikre, at DSV Transport A/S og de tilknyttede vognmænd kan udvikle deres forretninger.- Det er meget frustrerende, at omsætningen ligger lige foran os, men at vi ikke kan skaffe bilerne til at betjene kunderne. Situationen er uholdbar, priserne er for lave, vores entreprenørkunder er pressede. Vi er som kontraktholdere pressede, og vores vognmænd er pressede, og det er altså en situation, som vi i transportbranchen ikke kan løse selv, siger Lars Dich-Johansen og fortsætter:- Vi har en fælles udfordring, og den skal ligeledes løses via en fælles indsats, og det må så betyde at priserne må reguleres til et niveau, der både sikrer at vi kan løse opgaverne som vores entreprenørkunder ønsker det, men også så økonomien i opgaverne er på et niveau der betyder, at flere igen vil finde det attraktivt og økonomisk holdbart at drive vognmandsforretning.Lars Dich- Johansen understreger at DSV Transport A/S ikke er bange for at gå foran for at sikre fremtiden for både nuværende og fremtidens vognmænd.- Den manglende kapacitet gøre det svært at servicere vores kunder tilstrækkeligt, og da vores kollegaer i branchen også mangler biler, vil vores kunder altså blive fanget i problemet, hvilket jo er utilfredsstillende for alle, så vi skal have gjort det attraktivt at være vognmand igen, understreger Lars Dich-Johansen.