Tirsdag 22. juni 2021 kl: 12:12

Af: Redaktionen Sidste uges politiske aftale om at afsætte 850 millioner kroner til udvikling af fremtidens grønne brændstoffer bliver derfor hilst velkommen hos DTL.- Det er en god nyhed med penge til udvikling af grønne brændstoffer, siger DTL's administrerende direktør, Erik Østergaard i en kommentar til den politiske aftale.- Men hvis projektet skal have relevans for vognmændene, så skal det være mere end en udfordrende og spændende opgave for forskerne. Målet må være at lave noget, som kan fungere for vognmændene i praksis, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi er helt enige i intentionerne om, at Danmark skal være med helt fremme, når det gælder udviklingen af fremtidens grønne brændstofløsninger, og det glæder mig at aftalen er meget bred politisk. Der er brug for politisk kontinuitet og langsigtede politiske forpligtelse i denne proces.Erik Østergaard kalder det for positivt, at midlerne indgår i et stort fælleseuropæisk projekt.- For vi kan ikke se bort fra, at fremtidens grønne løsninger og lade-infrastrukturen, der skal ledsage dem, ikke kan fungere rent nationalt, når nu markedet er internationalt. Der skal også styr på afgiftssystemer og meget andet, så der ikke spekuleres i prisen på de grønne drivmidler. For så risikerer vi en form for klima-dumping. Men hos DTL er vi godt tilfredse med den politiske aftale - det er et glimrende tiltag, siger Erik Østergaard.