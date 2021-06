Redningskoncern fylder biodiesel på udvalgte sygetransporter

Tirsdag 22. juni 2021 kl: 11:47

Fakta om HVO100:

HVO100 er et 100 procent fossilfrit alternativ til konventionel dieselolie

HVO100 reducerer CO2-udledningen med op til 90 procent sammenlignet med konventionel diesel og NOx med op til 10 procent

HVO100 ligner rent kemisk konventionel diesel. Det er derfor muligt at skifte frit mellem og eventuelt blande HVO og diesel

Den HVO100 Biodiesel, som Falck vil bruge, bliver leveret af Q8 og er baseret på biologisk affald primært fra industri og slagterier og dermed restprodukter som ikke er brugbare som fødevarer

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi arbejder målrettet mod at reducere vores CO2-udledning, blandt andet gennem digitalisering og skift til elektriske køretøjer, hvor det er muligt. Til vores ambulancer og andre tunge køretøjer er biodiesel en attraktiv løsning. Vi er meget glade for med testen, allerede her på den korte bane, at kunne tage et vigtigt skridt væk fra de fossile brændstoffer, siger Falck's administrerende direktør Jakob Riis.Virksomheden ser også med interesse på alternative transportformer med mindre påvirkning, hvor Falck allerede er langt med at undersøge mulighederne inden for dronetransport.