Hybrid-lastbilen kørte støjfrit rundt smilets by

Mandag 21. juni 2021 kl: 13:13

Af: Jesper Christensen Da vi satte os bag rattet i hybrid-lastbiler viste instrumentpanelet, at batterierne var ladt over 90 procent op - og at rækkevidden var på knap 40 kilometer. Altså langt fra de op til 60, som Scania oplyser.

Hvad så? På to timer skulle vi jo nok kunne køre 40 kilometer rundt i Aarhus - og dermed tappe batteriet for strøm - eller hvad?







Nej, sådan spiller det elektriske klaver ikke, for en hybrid-lastbil opsamler energi under kørsel, fordi den kan bruge el-motoren som elektrisk retarder, så den energi, der ellers ville blive leveret til fuglene, bliver leveret tilbage til batterierne.





Vi fik syn for sagn i løbet af få minutters kørsel. Det første bud på rækkevidde var baseret på den aktuelle kørsel, som Scania’s testchauffør havde leveret ind til det sædvanlige mødested på Aldersrovej i Aarhus N. Så da vi tjekkede rækkevidden, da vi var kommet ned i Aarhus Midtby, var den kommet op - og senere meget op, så vi på et tidspunkt havde en rækkevidde på over de lovede 60 kilometer.





I instrumentbordet får man oplysninger om ladeniveau og en anslået rækkevidde.





Ovenstående understreger, at god energiøkonomi - uanset om energien er lagret som dieselolie i en tank eller i batterier - er afhængig af den møde, man som chauffør kører på.







I en hybrid-lastbil eller en fuld elektrisk lastbil kan man så glæde sig over, at man får lidt mere for energi-økonomiske kørsel, end man gør i en lastbil med dieselmotor. Det skyldes først og fremmest, at bilens el-motor opsamler største delen af den energi, som normalt går til spilde, når man bruger retarder eller bremser.





Inden starten på testruren forklarede Scania’s franske testchauffør, at hybridlastbilen har tre centrale knapper til styring af den elektriske kørsel. En opladningsknap, en knap til fuld-elektrisk kørsel og en knap til at fastholde en mindste batterikapacitet. Under testkørslen kørte vi fuld-elektrisk i Aarhus Midtby og på “A” og dermed mest energi-økonomisk uden for bymidten - eksempelvis op ad Randersvej og ad Ringvejen.









Let og elektrisk kørsel

Indtrykket af hybridlastbilen med opladning var efter to timers kørsel i Smilet By til et stort smil. For det første, er den støjsvage kørsel et plus for chaufføren og for omgivelserne.







De tre centrale knapper - dem uden grøn markering på billedet.

















Dernæst er den hybride drivline sat sammen på en meget veltrimmet måde, som eksempelvis betyder, at man kan liste sig i sneglefart hen til et lyskryds og dermed undgå at skulle holde helt stille.







Under kørsel på mere trafikerede veje, hvor bilens dieselmotor kommer i brug, er der også styr på energi-forbruget. Det giver sig eksempelvis udtryk i, at dieselmotoren ikke bare går i tomgang, når der der ikke er brug for den, den stopper helt. Et andet eksempel er, at el-motoren spiller sammen med dieselmotoren, når man sætter i gang. Det betyder, at dieselmotoren ikke skal op i omdrejning. Den bliver pænt nede i omdrejninger, mens el-motoren, der har sit maksimale moment til rådighed, blot man træder på speederen, sørger for at sætte bilen i gang.





Jo, den plugin-hybride lastbil fra Scania kørte godt med sine fordele som god energiøkonomi og støjsvag kørsel, der åbner for distribution på tider og steder, hvor der er restriktioner med hensyn til støj.







Det kan blandt andet opveje, den ekstra egenvægt, som først og fremmest batterierne giver, og merprisen.









Stikket til opladning af batterierne, der er placeret på begge sider af chassiset.



