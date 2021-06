Galten ved Aarhus får nyt center for italienske kraner

Søndag 20. juni 2021 kl: 22:21

Om Fassi:

Fassi Kraner ApS med salgs- og værkstedsfaciliteter i Aarhus og Hvidovre ved København samt et landsdækkende servicenetværk har været på det danske kranmarked i over 30 år

Fassi Kraner ApS repræsenterer Fassi GRU S.p.A. i Italien, som er en af verdens største producenter af lastbilkraner med en historik, der går næsten 60 år tilbage

Fassi har en årlig produktionskapacitet på 12.000 kraner med løftemoment fra 1 til 200 tm

Fassi producerer sine kraner i over 60 forskellige modeller, som kan konfigureres på over 100.000 måder

Fassi har hovedsæde i Bergamo nord for Milano i Norditalien

Af: Redaktionen - Det går stærkt på kranmarkedet i disse år. Kranerne bliver større og større, og vi kan glæde os over, at vi så at sige ”er med på kranvognen, siger Gert H. Rasmussen, der er direktør og ejer af Fassi Kraner ApS.- Vi er allerede godt dækket ind med landsdækkende salg og service i Danmark, men for at stå endnu bedre rustet til fremtidens kundekrav har vi besluttet at etablere et helt nyt og moderne krancenter i Galten, tilføjer han.Fassi’s nye krancenter får omkring 2.000 kvadratmeter under tag, der skal huse værksted til både service, reparation og opbygning. Dertil kommer reservedelslager, undervisningsafdeling og salgsafdeling, så det nye krancenter kan løse alle opgaver omkring specificering, salg og montering. Krancenteret bliver beliggende i Galten nær Aarhus. Når det nye byggeri står klart i sommeren 2022, lukker Fassi Kraner sit nuværende krancenter i Skejby i den nordvestlige del af Aarhus.Fassi dækker hele segmentet fra 1 til 200 tm. Fra mikrokraner til varebilsmontering over stykgods- og grabkraner og op til de helt store kraner til lastbilmontering. Dertil kommer et bredt udvalg af marinekraner og kraner til militært brug samt individuelle løsninger til særlige anvendelsesområder.- Kranerne er i dag så avancerede, at de kræver unikke kompetencer hos både sælgere, hydraulikmekanikere, opbygningssmede og reservedelsfolk, og med vores nye krancenter får vi virkelig mulighed for at styrke positionen på alle disse områder. Det er ikke mindst vigtigt i de kommende år, hvor Fassi lancerer en lang række produktnyheder inden for både kraner og andet hydraulisk udstyr til lastbiler, siger Gert H. Rasmussen.Fassi råder desuden over et landsdækkende servicenetværk med 19 autoriserede Fassi-servicepartnere til service, reparation og montering jævnt fordelt over hele Danmark.