Ukrainer var med til at fremstille 41 millioner ulovlige cigaretter i Vamdrup

Torsdag 17. juni 2021 kl: 13:08

Af: Redaktionen Den 33-årige er en af 13 mænd, som 2. marts i år blev anholdt under en stor politiaktion mod en illegal cigaretfabrik på en landejendom ved Vamdrup vest for Kolding. Under aktionen blev der beslaglagt omkring 11 millioner cigaretter, flere tons råtobak og en større mængde professionelt produktionsudstyr.Det er politiets Særlig Efterforskning Vest, der har stået for efterforskningen, og undervejs har de fået assistance af Europol, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og flere udenlandske politimyndigheder.





I Retten i Kolding blev den 33-årige Ukrainer dømt for i en periode fra november sidste år til marts i år at have været med til at fremstille mindst 41 millioner ulovlige cigaretter på fabrikken, hvorved statskassen blev unddraget over 71 millioner kroner i tobaksafgifter.





- Det er et meget organiseret netværk, der har grene i flere lande, og derfor har det internationale politisamarbejde i denne sag også været helt afgørende. Det er mig bekendt første gang, vi ser en lignende sag i Danmark, og det er et meget betydelig afgiftsbeløb, som den danske stat er gået glip af. Jeg er tilfreds med, at den 33-årige både blev idømt en længere fængselsstraf og en stor bøde, siger anklager Jacob Gents.





Alle de mænd, der blev anholdt på cigaretfabrikken, er fra Ukraine eller Polen. Efter aktionen i marts blev yderligere en person anholdt og varetægtsfængslet. Den 33-årige er den første af de i alt 14 anholdte i sagen, der har fået dom.





Den 33-årige erkendte forholdet og udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen. Han blev fortsat varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.













© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.