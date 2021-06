Bestanden af tunge lastbiler stiger

Torsdag 17. juni 2021 kl: 11:51

Af: Jesper Christensen Hvor december 2020 sluttede på 32.866, sluttede maj 2021 på 33.606. Et kig tilbage til april viser et tal på 33.458 registrerede lastbiler over 16 ton i Danmark.









Vi har valgt at se på bestanden af lastbiler over 16 ton, da det hovedsageligt er den type lastbiler, der bruges til længere transporter i Danmark og ind og ud af landet.









Bestanden af lastbiler over 16 ton:





Mærke Maj 2021 April 2021 December 2020 Scania 11.348 11.302 11.045 Volvo Trucks 10.050 10.013 9.934 Medcedes-Benz 5.309 5.258 5.100 MAN 4.450 4.444 4.350 DAF 1.112 1.114 1.120 Iveco 775 772 767 Renault Trucks 456 449 452 Dennis Eagle 19 19 17 Dennis 17 17 15 Caetano 14 14 14 Rosenbauer 11 11 11 Kenworth 6 6 5 Andre 39 39 36 I alt 33.606 33.458 32.866





(Kilde og tabel: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører)









Det totale antal registrerede lastbiler - lastbiler, hvortil der kræves stort kørekort - i Danmark var ved udgangen af maj på 42.979. April-tallet var 42.803, mens decembertallet var på 42.256.

