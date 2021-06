Logistik-virksomhed sikrer de daglige leverance med 14 nye varebiler

Torsdag 17. juni 2021 kl: 11:09

Af: Redaktionen Sonja Arsovic Christensen, administrerende direktør hos SFT Logistics, viser nogle af de nye IVECO Daily varebiler frem.SFT Logistics A/S, der har hovedsæde i Greve, har valgt Iveco flere gange før, og den aktuelle leverance er faktisk den anden i år, da virksomheden i starten af året fik leveret 10 andre Iveco Daily varebiler.Det seneste år har den seks år gamle virksomhed oplevet en markens fremgang - nærmest takket være corona-situationen. Hovedparten af leverancerne er fødevarer og medicin, som igennem hele pandemien har været efterspurgt i stor stil. Og netop fødevarer og medicin er ofte temperaturfølsomt gods, og derfor stilles der i høj grad krav til en kvalificeret og rettidig transport. Derfor var driftssikkerhed da også en afgørende parameter, da der skulle vælges nye køretøjer.- Vi har haft virkelig travlt det seneste år, især efter vi udvidede med en terminal i Fredericia for at kunne servicere vores kunder i Vestdanmark bedre. Derfor har vi nu udvidet vognparken endnu en gang. Der var ingen tvivl om, at det også denne gang skulle være Iveco Daily. Hele vores forretning er baseret på rettidige og professionelle leverancer af temperaturfølsomt gods, og derfor er det helt fundamentalt for os, at vores køretøjer er stærke og har en høj driftssikkerhed. Jeg skal vide, at varebilen kan starte hver gang, siger Sonja Arsovic Christensen, der er administrerende direktør hos SFT Logistics, og fortsætter:





- Vi har samtidig også været rigtig tilfredse med samarbejdet med Iveco og med REA Erhvervsbiler i Slagelse. De har stor forståelse for vores forretning, og for at vores biler skal så hurtigt som muligt ud på vejen igen, hvis der alligevel skulle ske nedbrud eller skader.







Fokus på bæredygtighed og sikkerhed

Glæden over det gode samarbejde er i høj grad gengældt. Således udtaler Lars Kragh, Country Sales Manager for Iveco Danmark, at SFT Logistic på alle måder er en drømmekunde.





- De har høje ambitioner om vækst og ekspansion, men formår at vokse uden, at det er på bekostning af deres forpligtelse til bæredygtighed og sikkerhed for chauffører og omverden. Det spejler i høj grad vores værdier hos Iveco og optimerer samarbejdet, siger han.





Netop den grønne omstilling henimod bæredygtig transport er en integreret del af SFT Logistics’ dagligdag og vision for fremtiden. Og det må også gerne koste nogle penge undervejs - for eksempel skifter SFT Logistics bilerne i vognparken ud hyppigere end mange andre. Dermed er man sikker på altid at have den mest opdaterede og miljøvenlige teknologi.







De seneste 14 varebiler fra REA Erhvervsbiler i Slagelse er opbygget i samarbejde med Brdr. Plagborg og Thermo King med en 8-pallers kasse med lift og køleanlæg.







Derudover er de udstyrede med omfattende sikkerheds- og komfortpakker for at sikre de bedste betingelser for chaufførerne og bidrage til øget sikkerhed i trafikken.

















