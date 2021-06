Risskov-vognmand tipper med tre-akslet kærre med gaffellommer

Torsdag 17. juni 2021 kl: 10:41

Af: Redaktionen Der er tale om en Nopa KTS240 kærre med en indvendig længde på 5.600 mm, der er levret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser.For- og bagsmæk har en højde på 1.200 mm med gaffellommer under forsmækken. Der er monteret automatbagsmæk, hvor øverste bagsmæk er tophængt og aftagelig samt en svenskerbagsmæk, der kan lukkes op til højre side.Højden på siderne er 1.100 mm med fjederopluk for at lette betjeningen.