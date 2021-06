Shipping-koncern oplever stigende efterspørgsel efter luftfragt af fødevarer

Torsdag 17. juni 2021 kl: 08:44

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vores team håndterer ferske og frosne produkter til/fra Europa med kølefaciliteter i Oslo, Billund, København, Amsterdam og Frankfurt. Med specialiseret termoudstyr til pakning af køle- og fryseprodukter assisterer vi vores kunder med pålidelige og omkostningseffektive løsninger, så deres produkter ankommer med den rette temperatur klar til butikkerne, siger Jesper Nielsen, der er Business Development Manager Airfreight Perishables hos Blue Water.Især åbningen af Blue Water's nye kontor i Hamborg har holdt koncernens fødevareteam i Billund beskæftiget med opgaver til og fra det tyske marked. Blue Water ser også stigningen på en global skala.- Fødevaresuccesen er et resultat af fokuseret ekspertise sammen med høj kvalitetsservice. Blue Water håndterer alle slags varer - fra smagsprøver til ugentlige større sendinger. Teamet arbejder tæt sammen med reefer-, sø- og vejdivisionerne for at tilbyde kunderne one-stop-shopping, siger Jesper Nielsen.