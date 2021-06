- Godt 275 udstillere har booket stand på efterårets transportmesse i Herning

Onsdag 16. juni 2021 kl: 08:00





- MAN Truck & Bus har igennem 2020 og 2021 været i gang med at lancere vores nye lastbilgeneration. Transport-messen bliver første gang, at vi kan vise alle fire nye lastbiler samlet. Dertil kommer, at vi også på messen vil vise vores varebiler og busser, siger Claus Lindholm, der er Head of Market Communication Scandinavia.





- Alle vores mange online platforme og sociale medier kan naturligvis bruges til at vise nyheder, men transportmessen kan noget helt specielt. På de tre messedage kan vi nemlig komme i dialog med vores kunder og få en dejlig uforpligtende branchesnak, siger han videre.





- Vi glæder os rigtig meget til igen at møde kunder, chauffører og samarbejdspartnere, og generelt fornemmer vi et stort opsparet behov for at ses ansigt til ansigt - og selvfølgelig se på lastbilnyheder. På Transport 2021 fokuserer vi både på nye spændende varianter inden for vores dieselprogram, optimal sikkerhed og naturligvis den grønne omstilling, siger Mikael Voigt, Marketing Manager & Head of Trucks eMobility launch Team, Mercedes-Benz Trucks Danmark.Hos Scania Danmark peger Marketing and Communication Manager Jannie Christensen på, at man hos Scania glæder sig meget til at møde fans, kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere.- Vi håber, at vi med vores ambitiøse deltagelse på messen kan vise både vores klassiske modeller til bykørsel og entreprenørkørsel og så naturligvis også vores nyeste og største udgave af de berømte V8'ere. Men vi ser særligt frem til at inspirere transportbranchen i det store skifte mod et bæredygtigt transportsystem, vi står overfor lige nu. Det vil vi gøre med konferenceindlæg, eksempler på forskellige alternative drivliner og et veloplagt team, der er klar til at svare på spørgsmål, siger Jannie Christensen.MAN Truck & Bus Danmark A/S ser også frem til at deltage på Transport-messen, hvor de fremviser koncernens nye lastbilgeneration.