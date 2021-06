Nye cabotageregler har udløst kapacitetsbrist

TRANSPORT- OG SPEDITIONSKONCERN:

Onsdag 16. juni 2021 kl: 01:00

Af: Redaktionen Siden 1. april 2021 er de danske myndigheder begyndt at udstede bøder til chauffører og vognmænd, der ikke overholder reglerne eller laver registreringsfejl.Transport- og speditionskoncernen Freja peger på, at det har betydet, at mange udenlandske vognmænd har fået mere administrativt arbejde i forbindelse med transporter i Danmark - og dermed også øgede omkostninger. I andre tilfælde fravælger den udenlandske vognmand eksempelvis at køre cabotage i Danmark. Det skaber efterspørgsel efter flere danske trækkere til at udføre transporterne.Freja peger i den forbindelse på, at kapaciteten af hos de vognmænd ikke er tilstrækkelig stor til at imødekomme behovet, hvilket skaber en større og større kapacitetsmangel.