- Vognmandsorganisation har fundet ni kandidater til transportpris

Mandag 14. juni 2021 kl: 11:59

Lastbilcentralen A/S

Arla Foods



Danske Fragtmænd A/S



Tvis Vognmandsforretning A/S



Johannesen Kran og Maskintransport A/S

Vognmand Anders Bay

Peder Olsen & Søn A/S

HV Transport A/S



Bøje Kran og Maskintransport A/S



Majbrit Hald Christensen fra Lastbilcentralen A/S er gået ind i det politiske arbejde med miljøzonerne og har præget debatten og beslutningerne på Christiansborg.Arla Foods er begyndt at afprøve el­-lastbiler og gaslastbiler og deler deres viden og erfaringer med DTL og DTL-­medlemmerne.Danske Fragtmænd A/S indtænker at nedbringe brændstofforbruget i logistikken, afprøver el­-lastbiler og deler deres erfaringer og viden med DTL og DTL­-medlemmerne.TVIS Vognmandsforretning er blandt de første i Danmark, der har investeret i en mobil elektrisk tårnkran, der hverken larmer eller forurener.Johannesen Kran og Maskintransport A/S har anskaffet en eldrevet kran, der kan løfte tunge industrimaskiner uden hverken at larme eller forurene.Vognmand Anders Bay har udarbejdet en miljøpolitik og sat klare mål for reduktion af brændstofforbrug, tomgangskørsel og CO2­-udledning.Peder Olsen & Søn A/S er blandt dem, der går forrest i den grønne omstilling og afprøver en eldrevet FUSO eCanter i varedistributionen i Odense.HV Transport A/S bidrager til den grønne omstilling ved at køre gylle til biogas og selv at benytte biogas som brændstof i gyllevogn­toget.Bøje Kran og Maskintransport A/S har taget en elektrisk kran i brug, der hverken larmer eller forurener.De tre vindere af Den Grønne Transportpris bliver kåret på DTL’s stand på Transportmessen i Herning i dagene 16. - 18. september 2021.Vinderne kan se frem til en førstepræmie på 25.000 kroner, en andenpræmie på 15.000 kroner og en trediepræmie på 10.000 kroner.Præmierne, der er sponseret af Jyske Finans A/S, skal anvendes til yderligere miljøforbedringer i virksomheden.Interesserede kan læse mere om DTL's grønne transportpris