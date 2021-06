Politiet har anholdt seks personer i en sag om overfald på en taxi-chauffør

Fredag 11. juni 2021 kl: 09:54

Af: Redaktionen Den ansvarlige for indsatsen, politikommissær Carsten Straszek, tilføjer, at aktionen startede tidligt torsdag morgen, hvor politiets efterforskere slog til og ransagede på i alt ni adresser i Aalborg-området. Den første mistænkte blev anholdt klokken 06.45, mens den sjette mistænkte person blev anholdt klokken 10.38. Alle de anholdte er mænd i alderen 18-32 år og bor i Aalborg-området.De seks anholdte er via politiets efterforskning i sagen sat i forbindelse med et groft overfald på en taxi-chauffør, der blev begået søndag 30. maj klokken 03.00 på Sohngårdsholmsvej i Aalborg SØ. Taxi-chaufføren blev tildelt både knytnæveslag og slag med køller eller bat, ligesom der blev begået groft hærværk mod taxien, der både fik sine dæk punkteret samt blev slået på med bat eller køller.Politikommissær Carsten Straszek ser med tilfredshed på udfaldet af dagens anholdelsesaktion.- Der er tale om et groft overfald på en taxi-chauffør. Den slags adfærd er helt uacceptabelt i det offentlige rum, så jeg tilfreds med, at vi i dag er skredet til anholdelser af en række mistænkte, så de kan blive stillet til ansvar for deres handlinger, siger Carsten Straszek, der forventer, at der i den nærmeste fremtid kommer yderligere anholdelser i sagen.





Politikommissæren forventer, at flere af de anholdte vil blive sigtet for grov vold og for hærværk.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.