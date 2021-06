Solcellepark udvides og ventes at levere 10 procent af energiforbruget på bro over Øresund

Tirsdag 8. juni 2021 kl: 10:29

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Lige i tide til sommerens solrige dage sætter vi det nye anlæg i gang, siger Christian Tolstrup, der er projektleder på Øresundsbron.Ved togsporene mellem vejbanerne, i begge retninger af betalingsanlægget, bliver der nu monteret yderligere 1.500 kvadratmeter solcellepaneler. Det eksisterende solcelleanlæg fra sommeren 2018 udvides således til 3.000 kvadratmeter. Udvidelsen sker på en vold, der ligger lige ved siden af de nuværende solcellepaneler.Siden den 2. maj 2018 er der blevet produceret 894 MWh solenergi, hvilket svarer til opvarmning af 100 villaer med varmepumpe. Med dobbelt så mange solcellepaneler forventes anlægget at kunne at levere en mængde energi, som svarer til ca. 10 procent af den elektricitet, der er nødvendig for at drive forbindelsen.- År for år reducerer vi forbindelsens energiforbrug, og siden det første hele år i 2001 er energiforbruget mere end halveret. Med en større andel af egenproduceret el fra solenergi tager vi endnu et skridt mod en klimaneutral drift i 2030, siger Bengt Hergart, der er anlægsdirektør på broen.Øresundsbro Konsortiet's beslutning om at producere mere el med solenergi er blevet muliggjort gennem samarbejdet med Svedab, der både ejer grunden ved brofæstet og halvdelen af konsortiet. Svedab har også været med til at finansiere udvidelsen af solcelleanlægget.- Med en døgnåben forbindelse vil vores egenproducerede el fra solenergi altid komme i brug, så vi behøver ikke at lagre overskud, men kan altid bruge det til lyset i tunnelen eller til at holde drifts- og trafiksystemerne kørende, siger Christian Tolstrup og fortsætter:- Vi vil nu undersøge andre områder på forbindelsen, hvor det på længere sigt skulle være muligt at etablere solcellepaneler.