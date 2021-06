Palletyve måtte læsse af igen

Mandag 7. juni 2021 kl: 13:27

Af: Redaktionen

De to mænd - 33-årig mand fra Hvidovre og en 30-årig mand fra Gentofte - blev anholdt lidt efter klokken 23 søndag aften.









Da politiet ankom til stedet, gemte den 33-årige mand sig bag en container. De to mænd forklarede politiet, at de mente, at pallerne var affald.





