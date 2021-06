Italiensk lastbil i den tunge ende er blevet opdateret

Fredag 4. juni 2021 kl: 15:30

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Iveco pegede under præsentationen på, at det nye motorprogram, der er blevet udvidet med to nye Cursor 13-motorer på henholdsvis 490 hk og 530 hk, kan skære brændstofforbruget ned med op til tre procent. Det er sket ved at forbedre teknikken i motorerne gennem øgede kompressionsforhold og en ny strategi for forbrændingsstyringen.Det opdaterede motorprogram lever op til Euro 6E-emissionsstandarderne og er typegodkendt til 100 procent anden generations biodiesel - eksempelvis HVO, hvilket kan bidrage til at sænke CO2-belastningerne fra de udførte transporter.13-liters motorerne kombineres med nye og mere effektive bagaksler med enkeltreduktion, højere bagtøjsudveksling ned til 2,31:1 og med standardprofildæk.Det muliggør en betydelig down-speeding, hvilket resulterer i større effektivitet ved langdistancekørsel. Dertil kommer brændstofbesparende funktioner som den nye Eco Mode-funktion til det automatiske aircon-anlæg, som eliminerer unødvendig energiabsorption, ligesom A-stolpernes nye aerodynamiske dæksler giver en yderligere forbedret luftstrøm omkring førerhuset.Iveco har også indbygget det Alexa-baserede Iveco Driver Pal-system i de nye S-Way-modeller. Iveco Driver Pal-systemet er en stemmeassistent, som betyder, at chaufføren kan interagere med køretøjet og med andre chauffører via stemmekommandoer og derigennem få en sikker, mindre stressende og mere behagelig kørsel. Iveco Driver Pal giver også chaufføren mulighed for at tilgå Iveco's opkoblede tjenester.Udover Alexa's standardegenskaber tilbyder Iveco Driver Pal MyIveco-funktionen, der er udviklet i samarbejde med Amazon Web Services, som gør det muligt for chaufføren at kontrollere køretøjets vedligeholdelsestilstand, indstille og styre navigationssystemet, anmode om assistance om nødvendigt, samt få køretip til at spare brændstof og køre sikkert.En anden funktion i systemet er MyCommuniyt, som bringer chaufføren i kontakt med andre chauffører med samme systemer. Her kan chaufførerne udveksle råd og bede om hjælp til at undgå ikke-planlagte stop og forsinkelser og få information om trafikkøer og andre trafikforhold. Sprogbarriererne løses ved hjælp af automatisk oversættelse.Med de nye modeller introducerer Iveco en ny tjeneste, der kan give chaufføren og vognmanden ro i sindet i tilfælde af uheld eller andre problemer med køretøjet. Føreren kan aktivere IVECO Top Care gennem IVECO Driver Pal. Det nærmeste Iveco-værksted vil så blive varslet, og en løsning vil hurtigt blive fundet. Tjenesten tilbyder en innovativ chaufførpakke, hvis køretøjet ikke er tilbage på vejen inden for seks timer. Det inkluderer gratis transfer, indkvartering og om nødvendigt lægehjælp.