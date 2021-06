Vognmand på Falster får en ny model med gående gulv

Tirsdag 1. juni 2021 kl: 12:27

Af: Redaktionen Den nye trailer er bygget op over et selvbærende alu-chassis med en kongeboltkonstruktion udført i svær/stabil stålprofil og med en stål-hjælperamme til den selvbærende konstruktion, så egenvægten er holdt nede og trailerens volumen er øget.Trailernes kasse er bygget op i sider udført i 600 mm brede fuldsvejsede alu-profiler med en speciel overkantsprofil med løbeskinne til trailerens alu-skillevæg, der har frigang over bunden på ca. 100 mm. Venstre tagvange er hydraulisk hævebar. Øverst er der monteret en automatisk rullepresenning.Trailerens gående gulv er et Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening. Bagdørene er udført i alu-profiler. Under bagdørene er der monteret en tre-trins stige. Traileren er derudover monteret med kost- og skovlbeslag samt to plastværktøjskasser i venstre side foran akslerne plus en tre meter stige og stopklodser.Traileren har to rækker surringsringe med 13 ringe i hver. Dertil kommer seks færgeringe monteret på chassiset. Forrest er der en mandskabslem.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er hævebar.Den nye Walking Floor trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Jakob Andreasen er en familiedrevet virksomhed, der blandt andet udfører alle former for fragt og kurerkørsel på Sjælland og Lolland Falster - og også til Sverige.