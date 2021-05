Danske vognmænd bliver fra 1. juli omfattet af nye regler for løn- og arbejdsvilkår

Fredag 28. maj 2021 kl: 17:29

Af: Redaktionen Fredag 1. januar i år kom der nye regler for løn- og arbejdsvilkår på gods- og buskørselsområdet. Med de nye regler forpligtes vognmænd, som udfører cabotagekørsel og kombinerede transporter i Danmark, til at give deres chauffører, der er udstationerede i Danmark, en løn, der svarer til niveauet i de overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedets parter på henholdsvis godskørsels- og busområdet i Danmark.









Omkostningsniveauet skal således iagttages af både danske og udenlandske vognmænd. Fra 1. januar 2021 har vognmænd kun kunnet få udstedt bus- eller godskørselstilladelser, hvis de lever op til kravet om at aflønne deres chauffører, så lønnen ikke afviger væsentligt fra lønnen i de retningsgivende overenskomster. For de danske vognmænd, som har fået en bus- eller godskørselstilladelse inden 1. januar 2021, er der en omstillingsperiode frem til 1. juli 2021. Omstillingsperioden giver vognmændene mulighed for at leve op til kravene for et omkostningsniveau ved aflønning af deres chauffører.











Det er Færdselsstyrelsens opgave at føre tilsyn med kravene for aflønning af chaufførerne. Måden, Færdselsstyrelsen fører tilsyn med dette krav, sker i forlængelse af de almindelige tilsyn, styrelsen allerede i dag fører med bus- og godskørselstilladelser.









Tilladelsesindehavere bliver i dag udtaget til tilsyn enten periodevist eller i forbindelse med en risikobaseret udtagning. I modsætning til de tilsyn, der føres med udenlandske virksomheder og vognmænd, vil danske vognmænd ikke blive standset ved vejsiden af hverken politiet eller vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at dokumentere aflønningskravene.







Færdselsstyrelsen er opmærksom på, at de nye regler for løn- og arbejdsvilkår er en ny praksis for de danske vognmænd og for styrelsen. Færdselsstyrelsen er derfor optaget af at gøre det gennemskueligt for både store virksomheder og mindre vognmænd, så det bliver muligt at efterleve reglerne og ved tilsyn kunne dokumentere, at de nye aflønningskrav overholdes.





Interesserede kan læse mere om overenskomstforhold for chauffører, der udfører godskørsel, her:



