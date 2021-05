Optimisme præger rederichefers tro på det kommende år

Onsdag 26. maj 2021 kl: 12:26

Af: Redaktionen - Det er svært at spå om fremtiden under Covid-19, men når vi spørger topcheferne i de danske rederier, tror de på et godt år med større omsætning forude. Her skal man huske, at 2020 faktisk blev et rigtig fint år for rederierne på trods af de omskiftelige omstændigheder, så jeg tror, vi vil se ganske pæne tal et år frem, siger Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør i rederikoncernen Torm og formand for Danske Rederier.Samlet stod danske rederier i 2020 for en eksport på 238 milliarder kroner. I første kvartal af 2021 var eksporten på 62,8 milliarder kroner, hvilket svarer til 20,1 procent af den danske eksport.- Vi er rigtig dygtige til at drive rederier i Danmark, og vi står aktuelt for over en femtedel af den samlede danske eksport. Container og tørlast klarer sig i øjeblikket særligt godt, men når rejselysten vender tilbage, og flyene begynder at gå på vingerne igen, vil det også gavne tankmarkedet. Offshore er inde i en rivende udvikling med stor efterspørgsel efter havvind, og passagerrederierne står foran højsæsonen og holder selvfølgelig meget nøje øje med, hvordan restriktioner og turisternes lyst til at rejse udvikler sig, siger Jacob Meldgaard.På årsdagen vil klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) være hovedtaler og give sit syn på rederierne og den grønne omstilling.- Jeg ser frem til at høre, hvad klima- og energi- og forsyningsministeren gør sig af tanker om vores branche. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi står overfor en kæmpe ændring, hvor vi skal finde alternative brændstoffer at sejle på for at nedbringe CO2-udledningen. Derfor er det også meget relevant, at han lægger vejen forbi, siger Jacob Meldgaard.