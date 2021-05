Midtjysk vognmand er sigtet for over 30 sigtelser

Tirsdag 25. maj 2021 kl: 15:26

Af: Redaktionen Sydøstjyllands Politi oplyser, at undersøgelsen nu har resulteret i, at vognmanden er blevet sigtet for i mindst otte tilfælde at have kørt lastbil uden førerret, ligesom han er blevet sigtet for i fem tilfælde at have kørt på en anden mands førerkort. Politiet har endvidere også rejst sigtelse mod en chauffør for i 10 tilfælde at have kørt uden førerkort i takografen. Det har så betydet, at vognmanden som arbejdsgiver også er blevet sigtet for det forhold.Der er i alt rejst 30 sigtelser mod vognmanden for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og køre og hviletidsforordningen. Politiet oplyser, at sagen yderligere har haft den konsekvens, at vognmandens private personbil er blevet beslaglagt af retten.I forbindelse med søgning af den private personbil blev vognmanden igen taget for kørsel uden førerret i en af firmaets varebiler, hvorfor han fik endnu en sigtelse for kørsel uden førerret.Sagen vil nu blive videresendt til anklagemyndigheden, der skal viderebehandle den og træffe afgørelse om tiltale.