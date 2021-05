Italiensk kran kom til Grønland via nordjysk forhandlers fynske afdeling

Tirsdag 25. maj 2021 kl: 11:59

Specialudstyr integreret i konstruktionen

Fakta om Jekko:

Jekko er blandt verdens førende producenter af minikraner med over 45 års erfaring inden for kraner og håndteringsudstyr

Virksomheden har hovedkontor i Treviso i det nordlige Italien og råder over 24.000 kvadratmeter produktions-, udviklings- og lagerfaciliteter.

Hele sortimentet af mini-, teleskop- og knækarmskraner eksporteres globalt - herunder til Danmark og Grønland gennem Stiholt Gruppen

Af: Redaktionen I spidsen for Stiholts Jekko-aktiviteter står Kurt Nielsen, der har mange års erfaring fra blandt andet Global Lift Group i Nordjylland. Her var han ansvarlig for gruppens udviklings-, salgs- og serviceorganisationer i 36 forskellige lande, og han har arbejdet tæt sammen med Jekko de seneste 15 år.- Jeg glæder mig til at give Jekko et solidt løft på det danske marked. God service er kodeordet, og med Stiholt som autoriseret importør og forhandler er jeg sikker på, at det vil lykkes, siger Kurt Nielsen.Jekko's produktsortiment omfatter et stort udvalg af selvkørende mini-, teleskop- og knækarmskraner, der er skræddersyet til specialiserede løfte- og monteringsopgaver inden for eksempelvis byggeri, industri og håndværk.- Mens nogle af konkurrenterne kun fokuserer på selve kranen, har Jekko gennem mange år udviklet en meget bred produktportefølje af specialudstyr for enden af kranen, som indgår som en integreret del af konstruktionen, fremhæver Kurt Nielsen.Det gælder blandt andet glassug, mandskabskurv, spil, fly-jib, grab og forskellige gribeværktøjer.- Men de kan naturligvis også blot løfte i krog, siger Kurt Nielsen.Jekko-kranerne dækker et meget bredt løfteområde fra under 1 ton og op til 100 tm. De er kendetegnet ved meget kompakte dimensioner, lav egenvægt samt forskellige typer drivaggregater som diesel, el via kabel eller el via batterier.Alle modeller kan leveres med 100 procent litium-batteriløsninger, hvilket fjerner den lokale udledning af CO2. De er dermed velegnet til løfte- og monteringsopgaver under trange forhold på byggepladser og i industrien, både inden- og udendørs. Endvidere har det danske militær modtaget specialudviklede Jekko-kraner til særlige opgaver.Stiholt har i første omgang valgt at placere sine Jekko-aktiviteter (salg, demo og service med videre) i Hydraulic-afdelingen i Nr. Aaby på Fyn. Kurt Nielsen er også bosiddende på Fyn, og her giver den centrale placering optimale muligheder for effektivt at dække hele Danmark.- Jeg har selv en baggrund inden for byggeriet. I de seneste 20 år har jeg arbejdet intensivt med udvikling og salg af blandt andet glasløftere og manipuleringsværktøjer til kraner, hvor jeg kender Jekko's produkter som blandt de bedste på markedet. Med Stiholts stærke kompetencer og organisation i ryggen ser jeg store muligheder for, at Jekko slår igennem i Danmark samt i Grønland, hvor Stiholt jo også står rigtig stærkt, fastslår Kurt Nielsen.Den første Jekko-kran, som Kurt Nielsen har solgt efter Stiholts overtagelse af importør- og forhandleransvaret i Danmark, er allerede leveret. Den er dog ikke sat i drift i Danmark, men på Grønland, hvor den skal arbejde inden for byggeriet. Samtidig har Stiholt fået leveret de første demo-kraner fra Jekko og er klar til at præsentere et bredt program inden for vakuumsug fra 1 kg til 22 ton.