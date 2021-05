Hurtig levering er afgørende for Skovby Transport i Aarhus

Tirsdag 25. maj 2021 kl: 10:42

Af: Redaktionen Iveco-forhandler Bache A/S, der har afdelinger i Aarhus, Kolding, Esbjerg og Padborg, har leveret tre store og tre små Iveco'er til Skovby Transport i Aarhus.- Og jeg har bestilt yderligere to mindre lastbiler hos Bache A/S. To Iveco Eurocargo 320, siger Klaus Ambrosius Jensen.





Skovby Transport råder aktuelt over 45 store og små køretøjer. Den ene halvdel er trækkere og forvogne, mens den anden er kassevogne og otte-pallers liftbiler.









- Vi kører først og fremmest i Jylland og på Fyn og lægger vægt på stabilitet, siger han.









Skovby Transport har mange faste kunder. En af dem har de kørt for i 29 år.

- Iveco er en god og stabil bil til en fornuftig pris. Og så er det godt at have en god forhandler her i Aarhus, der også kan levere, når en stabil kunde ringer med behov for en ekstra bil hurtigst muligt, siger han og fortsætter:







- Vi skal reagere hurtigt, så vi får den ekstra opgave frem for, at den går til en anden. For kan vi ikke klare den ekstra opgave, kan det være, at vi på sigt mister den opgave, vi har.







Derfor er det vigtigt at have en forhandler i nærheden, der også kan reagere hurtigt - både når det gælder nye lastvogne og den løbende service og vedligeholdelse.







Hos Bache A/S kunne man i første omgang stillet op med en trækker, som Skovby Transport kunne låne som den ekstra bil. I anden omgang var Bache A/S også hurtig med leveringen af tre nye Iveco S-Way-trækkere, som trods det nye førerhus og nye finesser bygger på kendt og gennemprøvet teknologi.







- Vi vil hellere køre med noget gennemprøvet, end med noget helt nyt, hvor der er risiko for at skulle holde på værksted, fordi det nyeste har fået børnesygdomme, siger Klaus Ambrosius Jensen.







- For er der noget, vi ikke har tid og råd til, så er det at holde på værksted ufrivilligt.







Han fremhæver også, at det er en fordel, at Bache A/S har afdelinger i Jylland fra Aarhus og nedefter - Aarhus, Vejle, Kolding, Esbjerg og Padborg - suppleret med de øvrige Iveco-forhandleres værksteder andre steder i landet.





Standardtrækkere med øget sikkerhed

De tre nye to-akslede Iveco S-Way trækkere har motorer på 480 hk og AS-Tronic gearkasser med automatiseret gearskifte. Dertil kommer bak- og cyklistkamera for at øge trafiksikkerheden og sideskørter for at forbedre brændstoføkonomien.







Men ellers er der tale om standardbiler. Klaus Ambrosius Jensen forklarer, at chaufførerne kører ud om morgenen og er hjemme igen om aftenen. For Skovby Transport er en standard-trækker dog med sovekabine, for dels skal chaufførerne have mulighed for at tage en halv time på den ene side - og måske en halv time på den anden i løbet af dagen, dels kan der opstå behov for, at chaufførerne må tage en overnatning i bilerne.







- Vi lever og kører jo i en omskiftelig verden. For selvom vores biler er hjemme hver aften, ved vi jo ikke, hvad fremtiden vil vise. Måske kommer vi til at skulle køre længere ture - til Sjælland eller øvrige udland, siger han og fremhæver, at det så også er lettere at sælge en trækker med sovekabine end én uden.







- Gensalgsværdien er markant højere, når bilerne efter fem år og omkring 400.000 kilometer skal skiftes ud. Det er klart lettere at sælge en bil med sovekabine. Der er ikke meget salg i en trækker uden.





Udvidelse og fornyelse

Klaus Ambrosius Jensen har sammen med de tre Iveco-trækkere også fået tre Iveco Daily-kassevogne med plads til 16 kubikmeter i kassen.

Han fortæller, at den ene nye Iveco Daily udvider flåden af kassevogne, mens de to andre er en fornyelse.







- Hos os kører kassevognene tre-fire år, siger Klaus Ambrosius Jensen og forklarer at stabilitet også er det afgørende grundlag for Skovby Transports aktiviteter på kurer-kørsel og pakkedistribution.







Michael Bache, der er administrerende direktør i Bache A/S, fremhæver, at det er et mangeårigt samarbejde med Skovby Transport, der resulterer i en masse biler og en tilfreds kunde.







- Vi lægger vægt på at reagere hurtigt. Og så har vi næsten altid en lejebil, der kan dække kundens behov ind til den eller de nye biler er køreklare, afslutter Michael Bache.





Om de to gange tre Iveco-biler:







To-akslede Iveco S-Way AS480 med 480 hk og automatiseret gearskifte

Standardførerhuse med sovekabine

Bak. og cyklist-kamera for at øge trafiksikkerheden

Sideskørter for at øge brændstoføkonomi

ADR-godkendte Kassevognene:

3,5 tons Iveco Daily 35S16 med 160 hk motorer

Rumindhold i kassen: 16 kubikmeter









