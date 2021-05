Brint-selskab fra Herning har planer for brinttankstationer i Sverige

Fredag 21. maj 2021 kl: 16:07

Af: Redaktionen Planen er anden del af Everfuel's skandinaviske strategi for udbredelse af brinttankstationer langs hovedfærdselsårene i Sverige, Norge og DanmarkEverfuel's svenske netværk vil bestå af tankstationer udviklet af Everfuel og af stationer udviklet i det delvist EU-finansierede Nordic Hydrogen Corridor initiativ i samarbejde med projektpartnerne Statkraft, Toyota, Hyundai og Hydrogen Sweden.Nordic Hydrogen Corridor initiativ har som må at få etableret otte brinttankstationer med tilhørende brint-produktion og infrastruktur til distribution af brint.Det svenske netværk af brinttankstationer er en del af Everfuel's plan om at investere 1,5 milliarder euro i udvikling af en bæredygtig værdikæde af brint og nå en omsætning på 1 milliar euro fra salg af brint som energibærer til busser, lastbiler og personbiler før 2030.Everfuel peger på, at et netværk af brinttankstationer i stor skala er nødvendigt, hvis EU og dermed også Sverige skal nå de satte klimamål.Everfuel har som mål at udvikle et skandinavisk net af brinttankstationer, der skal dække Norge syd for Trondheim, Sverige syd for Stockholm og Danmark. Netværket vil også støtte STRING-initiativet til etablering af en korridor med brinttankstationer fra Hamborg til Oslo. Dette initiativ planlægges som et EU-samfinansieret projekt med et offentligt-privat partnerskab, der forener interessenter i brintværdikæden. STRING består af mindst 13 interessenter i otte regioner og fem større byer i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.- Hos Toyota Sverige hilser vi disse investeringer i infrastruktur til brint i Sverige og vores nabolande velkommen. Udviklet infrastruktur er meget nødvendigt for, at vi som land kan nå vores mål for kulstofneutralitet. Derudover vil Toyota Sverige snart levere de første køretøjer i anden generation af vores brændselscellebrintkøretøj Toyota Mirai, siger Christian Norberg, administrerende direktør hos Toyota Sweden AB.