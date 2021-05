Kvartalsresultatet landede med færre fly på minus 436 millioner kroner

Fredag 21. maj 2021 kl: 11:01

Lufthavn har penge i kassen og sat investeringer på hold



Af: Redaktionen Københavns Lufthavn oplyser i kvartalsregnskabet for jabuar kvartal 2021, at omsætningen landede på 189 millioner kroner, hvilket er et fald på 75,2 procent sammenlignet med første kvartal af sidste år, hvor januar og februar var normale måneder.Driften i Københavns Lufthavn ligger dermed på under 10 procent af den normale trafik, hvilket betyder, at lufthavnen hver måned må låne penge for at holde driften i gang.- De nødvendige udgifter til at holde lufthavnen i gang overstiger langt indtægterne. Derfor har vi i årets første kvartal måtte trække yderligere 500 millioner kroner på vores kreditfaciliteter. Det er nødvendigt, da vores vigtigste ansvar er at holde Danmarks port til verden åben for den meget begrænsede passagertrafik og ikke mindst for den vigtige luftfragt, siger Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.På baggrund af det eksisterende samarbejdet med sine långiverne, er Københavns Lufthavn i gang med at forhandle en forlængelse af aftalen om kreditfaciliteter for 6 milliarder, der blev indgået i maj 2020 - samt en tilsvarende forlængelse af den nuværende fritagelsesaftale med eksisterende långivere. Forventningen er, at der indgås en forlængelse på op til 18 måneder på tilfredsstillende vilkår.- I en alvorlig krise, er likviditeten afgørende. Aftalen med långiverne har hjulpet os igennem 2020, hvor vi måtte trække knap 1,4 milliarder kroner på kreditfaciliteterne, siger Thomas Woldbye.Lufthavnen har gennemført et markant spareprogram for driftsomkostningerne, som blandt andet er sket ved at indføre arbejdsdeling og nedlægge af stillinger. Det har, som lufthavnen anførte i sin årsrapport for 2020, ført til en årlig besparelse på ca. 500 millioner kroner.Før corona krisen ramte investerede Københavns Lufthavn omkring 2 milliarder kroner årligt i at udvikle lufthavnen. Som led i den omfattende reduktion i 2020 af udgifterne til driften af lufthavnen blev investeringsprogrammet også set i gennem og reduceret med 800 millioner kroner.- Vi har sat mange investeringer på hold. Den tilpasning fortsætter i 2021, så der samlet reduceres planlagte investeringer i perioden 2020‐2022 for over 2 milliarder kroner, siger Thomas Woldbye.

Vejen mod en sund forretning

Luftfarten ligger stadig på et lavt niveau som følge af corona-krisen. Københavns Lufthavn vurderer, at op mod 10.000 job er forsvundet i og omkring lufthavnen. Flyselskaberne har dog mange sommerrejser klar i deres programmer, men alt afhænger af vacciner, det kommende EU‐coronapas, smitteudviklingen, restriktionerne i lufthavnen og den nye genåbningsplan for hele branchen.





- Det er helt afgørende, at trafikken og passagerne snart begynder at vende tilbage, hvis vi skal fastholde vores konkurrenceevne, bevare evnen til at investere i den grønne omstilling af lufthavnen, levere tilgængelighed til Danmark ‐ og samtidig være en god investering for vores ejere. Vi kan ikke spare os ud af krisen. Der skal gang i trafikken igen, siger Thomas Woldbye.





