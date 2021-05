Ny rapport anbefaler kommunal henteordning af tekstilaffald

Fredag 21. maj 2021 kl: 09:16

Særskilt indsamling i beholder

Pose ved siden af beholder eller på fortov

Pose sammen med anden fraktion

Husstandsnær indsamling i containere

Af: Redaktionen Projektet, der var udarbejdet af Niras, har haft til formål at tilvejebringe et fagligt grundlag, hvorpå Miljøstyrelsen kan vurdere, hvilke indsamlingsordninger, der sikrer den bedste balance mellem genanvendelse, miljø og klima samt økonomi - og under hensyntagen til forskellige boligtyper.De anbefalinger og resultater, der bliver præsenteret i rapporten, er baseret på litteraturstudier, interviews med relevante aktører, herunder; kommuner, kommunale selskaber, velgørende organisationer, private virksomheder og udenlandske aktører. Derudover er der afholdt workshop, følgegruppemøder samt test af sorteringskriterier blandt borgere.Rapporten anbefaler overordnet at etablere en kommunal henteordning, der udelukkende retter sig mod tekstilaffald, og som supplerer de eksisterende indsamlingssystemer for tekstil til genbrug. Dermed sikres let adgang til tekstil, der kan genbruges for frivillige velgørende organisationer som foreskrevet i Klimaaftalen såvel som private organisationer og virksomheder. I undersøgelsen er der identificeret fire forskellige mulige henteordninger for tekstilaffald.Markedet for genanvendelse af tekstiler er stadig i sin tidlige udvikling. Derfor anbefales det i rapporten at gøre sorteringskriterierne brede og inkluderende og dermed langtidsholdbare. Sorteringskriterier tager udgangspunkt i tidligere arbejde af Dansk Affaldsforening og KL, og indbefatter en positivliste og en negativliste.Interesserede kan se rapporten