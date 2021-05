Entreprenør-modellerne kører ind som fjerde nyhed

Torsdag 20. maj 2021 kl: 11:50

Af: Redaktionen I Danmark er MAN klar med lanceringen af TGS-serien, som er MAN's fremmeste serie inden for køretøjer til entreprenør-arbejde. Denne brede branchebetegnelse dækker alt lige fra tip-biler, biler til snerydning, kroghejstransport, containertransport, dumperkørsel og maskintransport. Det betyder, at MAN TGS-serien har et bredt chassis- og trækker program.Selvom TGX-serien, der som første del af den nye truck-generation blev præsenteret først på året 2020, også har entreprenørvarianter i den tunge lastbilsklasse, er TGS-bilerne bygget til tungt og krævende arbejde og dækker alt fra 18 til 32 ton ved hjælp af varianter med to, tre og fire aksler og alle mulige akselkombinationer, inklusive træk på flere aksler. Flere varianter kan også leveres med HydroDrive, den hydrostatisk foraksel, som har sin styrke under kørsel, hvor man sporadisk har brug for træk på forakslen - eksempelvis i en grusgrav eller på en byggeplads. Samtidig er HydroDrive betydeligt lettere end konventionelt, permanent mekanisk forhjulstræk og uden en øget chassishøjde.TGS-serien leveres med to motorfamilier. For lettere kørsel, hvor der kan være behov for en høj nyttelast, er D15-serien et godt valg. Den lette og kompakte motorserie på 9,0 liter har effekter på 330, 360 og 400 HK. Den mere kraftfulde D26-motor på 12,4 liter er for mange det optimale valg til mere krævende kørsel. Her er effekterne 430, 470 og 510 HK.Tre førerhusvarianter er tilgængelig i TGS-serien, det mellemlange NN-førerhus, det lange TN med et normalt højt tag og den lange TM med et mellemhøjt tag. De to sidstnævnte har henholdsvis en og to køjer. TM har en stående højde på knap to meter foran passagersædet.Automatiseret gearing, MAN TipMatic, er nærmest standard på det skandinaviske marked. TGS har TipMatic 12 trin og fås i forskellige versioner med og uden Intarder.Med hensyn til udstyr følger TGS-bilerne fjerntransport lastbilen TGX på de fleste områder. Det lægger man mærke til allerede inden man går ind i førerhuset. Nederst på førerdøren sidder MAN EasyControl-switchpanelet, hvor chaufføren let kan tænde blinklyset, lukke vinduer og soltag, låse passagerdøren, aktivere bagliften eller en anden valgt funktion uden at skulle op i selve førerhuset.Den ergonomiske indstigning giver nem og sikker adgang gennem en rummelig dør med en åbningsvinkel på næsten 90 grader. På pladsen bag rattet oplever man som chauffør et valg af justeringsmuligheder for både sæde og rat, og det er således let at finde en god og ergonomisk kørestilling.TGS har de samme muligheder, når det kommer til håndtering af infotainment-systemer og navigation som TGX. Blandt andet har man mulighed for at vælge MAN SmartSelect, hvor man ved hjælp af en praktisk dreje- og trykknap enkelt kan håndtere disse systemer uden at miste fokus på vejen. Sammen med det multifunktionelle rat, hvor man nemt kan håndtere funktioner som radio, håndfri telefoni og fartpilot uden at tage hænderne fra rattet, betyder det, at man siom chauffør kan have fuld fokus på den faktiske kørsel. Alle afbrydere og andre knapper er let tilgængelige på instrumentbrættet og ratstammen.Assistentsystemerne er de samme som i TGX. EBA-nødbremsesystemet er standard og minimerer risikoen for kollision med forankørende køretøjer. Blandt andre assistentsystemer kan nævnes ACC-adaptiv fartpilot og fjernlysassistent. Derudover er det aktive MAN ComfortSteering-kontrolsystem og MAN EfficientCruise GPS-styret fartpilot tilgængelig.For at gøre kørslen lettere, og frem for alt sikrere i tung bytrafik, kan entreprenørbilerne udstyres med VAS (Video Turning System), Bird View (360 graders udsyn rundt om køretøjet) og en radarbaseret drejeassistent.MAN TGS er forberedt til en lang række af digitale tjenester, MAN Digital Services, idet MAN's RIO Box-forbindelsesenheden er standard i alle nye MAN lastbiler. Nogle basistjenester er gratis at bruge, mens andre har en mindre tillægspris. Via systemet kan man nemt planlægge serviceopfølgning, downloade førerdata og administrere flådestyring. Chaufføren har adgang til systemer, der er relevante, ved hjælp af en app på mobiltelefonen. Ved hjælp af appen kan chaufføren nemt udføre en digital kontrol inden kørsel, få brugerinstruktioner og information om køretøjet og kommunikere med MAN-værkstederne på en enkel måde.TGS fås i en række forskellige konfigurationer og med mange forskellige akselafstande, så det er let at montere alle typer af opbygninger. Derudover kan man vælge at få chassiset leveret med forskellige opbygger-forberedelser fra fabrikken, hvilket gør arbejdet lettere for opbyggeren og billigere for lastbilejeren.MAN har også sin egen digitale platform, hvor opbyggeren kan søge efter data og information om det relevante chassis’er.MAN har også udviklet et nyt konfigurationsværktøj til New Truck Generation, som er et vigtigt værktøj for sælgeren, når det kommer til at vejlede køberen om valg af den rigtige chassisudformning og udstyr.





