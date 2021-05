Lastbilproducent melder om mangel på elektronik-komponenter

Onsdag 19. maj 2021 kl: 09:17

Af: Redaktionen Scania peger på, at den forsinkede produktion kan skabe problemer for vognmænd, der har brug for at udskifte ældre biler med nye for at kunne køre i miljøzonerne i de større byer efter nytår.De nye miljøzone-krav, der træder i kraft 1. januar 2022, kræver i princippet Euro-6 lastbiler.Scania oplyser, at man stadig kan levere nye chassiser til sidst i oktober, men hvis man på udkig efter en V8-model, kan den først leveres i 2022.