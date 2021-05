Ny kran fra Italien løfter lodret

Tirsdag 18. maj 2021 kl: 13:59

Af: Redaktionen Effer 1000 ligger i det store kransegment og kan leveres med ni udskud og med seks jib-udskud. Kranen har løftekapacitet på 2.300 kg i 26 meters højde samt en maksimal nyttelast på 5.800 kg i 23 meters højde. Kranen vejer 9.500 kg og leverer en ydeevne, der matcher større kraner, hvilket reducerer emissioner og ejeromkostninger.Kranens ydeevne og størrelse gør den ifølge den danske forhansler - opbyggervirksomheden Sawo - ideel til drift i storbyområder med høje bygninger, hvor den kan arbejde med tunge belastninger i høje højder, da den ikke behøver at være installeret på de større lastbiler. Kranen er designet på baggrund af feedback fra Effer-kunder i byggebranchen og udlejnings- og servicevirksomheder, der gerne ville have en kran til at levere tunge belastninger i stor højde.Nøglen til kranens lodrette ydeevne er en ti-kantet profil af kranarmen, der leverer den nødvendige styrke til at understøtte de tungeste belastninger og samtidig reducerer side-svingninger til et minimum og forøgelse af den samlede præcision.Kranen har også den nye Multipower Jib, der bevarer ydeevnen på de højere niveauer af udskud, selv fra femte til niende udskuds brug. Kranen kan installeres med valgfri Effers V-Stab og CroSStab så lastbilen med kranen kan placeres med maksimal stabilitet.Kranen er udstyret med Effer's Progress 2.0 styresystem, der muliggør forbundne digitale løsninger, så ejere og flådechefer kan hente data om brugen og ydeevne for kranen for at lette vedligeholdelsesplanlægning og forbedre oppetid.Progress 2.0 er CE-kompatibel og leverer adskillige sikkerhedsfunktioner som supportfunktioner og sensorer, der hjælper operatørerne under arbejdscyklusserne og undgår for store belastningsrisici og afbrydelsesindgreb, når det er nødvendigt.