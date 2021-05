Regeringen indkalder til forhandlinger om særlig indsats for langtidsledige

Mandag 17. maj 2021 kl: 12:39

Af: Redaktionen Forud for forhandlingerne peger S-Regeringen på, at der særligt kan være brug for at sætte ind med hurtig hjælp for nogle af de grupper, der kan have sværere ved at vende tilbage i job, når samfundet igen åbner - for eksempel være seniorer.S-Regeringen vil blandt andet foreslå at give virksomheder et ekstra tilskud til lønnen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år i et løntilskud i op til seks måneder. Det højere tilskud skal hjælpe langtidsledige seniorer frem i køen til et løntilskudsjob, så de kan opnå erfaring og et netværk på en konkret arbejdsplads.- Vi er heldigvis godt i gang med genåbningen af samfundet, og ledigheden er generelt faldende. Det skal vi være glade for, og det tyder på, at vores aktive finanspolitik og hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder har virket efter hensigten. Men desværre er der en mindre gruppe, som har gået ledige så længe, at de fortsat har svært ved at komme i arbejde. Vi kan se, at det særligt gælder seniorer og ufaglærte. Dem skal vi give en hjælpende hånd nu, både for deres egen og for samfundets skyld, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).Regeringen forventer at afslutte forhandlingerne i løbet af maj, så tiltagene hurtigst muligt efter sommerferien kan komme de langtidsledige til gavn.