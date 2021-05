Vejtransportorganisation har flere modulvogntog på det europæiske vejnet på ønskesedlen

Tirsdag 11. maj 2021 kl: 14:01

Af: Redaktionen

ITD peger på, at det er nødvendigt med en generel europæisk tilladelse, hvis man for alvor skal høste gevinsten med at bruge modulvogntog i transporterhvervet.

Hvis man på EU-plan ønsker, at den tunge transport hurtigt og effektivt reducerer CO2-udledningen, er der efter ITD's mening behov for at få kigget på reglerne for grænseoverskridende transport med modulvogntog. Modulvogntog kan medbringe op til 50 procent mere gods end traditionelle vogntog, men udleder omkring 15 procent mindre CO2 pr. transporteret enhed.ITD kalder det for paradoksalt, at udbredelsen af modulvogntog ikke indgår i EU-Kommissionens liste over klimainitiativer for transportbranchen.- Udbredelsen af modulvogntog er heldigvis allerede en prioriteret indsats for IRU, men det er helt nødvendigt, at vi alle løfter i flok, hvis ambitionen om flere modulvogntog på de europæiske veje skal blive en realitet. EU-Kommissionen har indtil nu været nølende på området, så der er behov for et fortsat pres for at få sagen igennem. Her er IRU-generalforsamlingen et godt udgangspunkt til at få koordineret kræfterne, ligesom vi fra ITD’s side også er i gang med en mødeserie med søsterorganisationer og andre relevante aktører for at skabe en fælles front, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.Den internationale indsats kan dog ikke stå alene. Hvis det skal lykkes på kort sigt at få den grænseoverskridende transport med modulvogntog til at glide nemmere, er det vigtigt, at også EU-medlemslandene rejser spørgsmålet individuelt i Bruxelles, og her ser foreningen gerne et stærkt dansk engagement.

- Når EU-Kommissionen fortsat ikke engagerer sig i sagen, er det op til medlemslandene at komme mere på banen og bidrage aktivt til, at modulvogntog bliver en del af klimaløsningen for den internationale transport. Og her har Danmark med sin klimaprofil og stærke transportsektor en mulighed for at spille en vigtig rolle og samle ligesindede lande for at lægge maksimalt pres på systemet i Bruxelles. Det er vi i god og konstruktiv dialog med regeringen og myndighederne herhjemme om, siger Henriette Kjær.







Danmark indførte i 2008 en forsøgsordning med modulvogntog, der sidenhen er blevet forlænget til år 2030. De positive erfaringer har fået antallet af modulvogntog til at stige år efter år, og der er i dag over 1.100 modulvogntog i Danmark.





Et eksempel på, hvordan brugen af modulvogntog er øget gennem årene finder man i trafiktallene for Storebæltsbroen.



I december 2008 - den første måned med modulvogntog - kørte 2.446 modulvogntog over Storebælstbroen. Fem år efter i december 2013 var tallet 5.736, mens det i december 2020 var 8.766.













