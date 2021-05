Sommerpakke skal også komme turistbus og taxibranchen til gode

ORGANISATION FOR TAXI- OG BUSVOGNMÆND:

Mandag 10. maj 2021 kl: 12:50

Billigere eller gratis turist- og fjernbusture for passagerer over Storebælt

Transport med turist- og fjernbus skal inkluderes i rabatordninger til oplevelsesture i Danmark

Tilskud til eller gratis taxi til ældre og sårbare i forbindelse med restaurantbesøg eller oplevelser

Af: Redaktionen Dansk PersonTransport foreslå blandt andet;- Selvom sommerpakken med disse ændringer godt kan give en saltvandsindsprøjtning til Dansk PersonTransports hårdt ramte medlemmer, er vi dog stadig stærkt bekymrede for regeringens overvejelser om at udfase hjælpepakkerne, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Dansk PersonTransport.Michael Nielsen peger på, at turistbus- og taxivognmændene i høj grad har mærket konsekvenserne af indsatsen for at dæmme op for spredning af coronavirus. Og turistbus- og taxivognmændene er stadig direkte og indirekte ramt af forskellige restriktioner som eksempelvis forsamlings- og indrejseforbuddet, der betyder, at antallet af ture med grupper og turister er stærkt begrænset.Derfor er det ifølge Michael Nielsen nødvendigt, at S-Regeringen og Folketinget fortsat har fokus på, at der skal være hjælpepakker, så længe turistbus- og taxierhvervet er ramt af restriktioner og konsekvenser af nedlukningen. Han fremhæver i den forbindelse, at en nylig undersøgelse blandt organisationens medlemmer har vist, at over to trediedele af turistbusvirksomhederne mener, at hjælpepakkerne vil være nødvendige for virksomhedens overlevelse i 2022.- Vores medlemmer er fortsat hårdt ramt og vil være det længe endnu. Der mangler udenlandske turister, kørsel til festivaler, sportsstævner og kørsel om natten, som er helt væk på grund af lukkeforbuddet. Det kan en sommerpakke desværre ikke kompensere fuldt ud for. Derfor er der fortsat brug for hjælpepakker, indtil restriktionerne er ophævet, og sommerpakken bør inkludere de hårdt ramte turist- og taxivognmænd, siger Michael Nielsen.