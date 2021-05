Fynsk vognmand tager det kølige med ny tre-akslet trailer

Fredag 7. maj 2021 kl: 10:23

Af: Redaktionen Den nye køletrailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger, fire sæt færgeringe samt cyklistværn i begge sider og Kel-Berg plastvæktøjskasse i venstre sider.Kølekassen er bygget op i sandwich-paneler med alle alle hjørner og lister fremstillet i GRP-profiler. Bagdørene er udført i rustfri stål med mulighed for toldforsegling og aflåsning med hængelås.







Bunden har en anti-skrid-overflade, der er produceret til tung palletransport.

Kølekassen har indvendige luftcirkuleringskanaler indbygget i forvæggen og indvendig sikkerhedsrammme til beskyttelse af Carrier Vector 155S kølemaskinens køleelement. Siderne er forsynet med en binderække indvendigt i begge sider 900 mm fra gulvet.





I bagenden er der også monteret en 2.000 kg Zepro-foldelift





Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve-/sænkeventil.





Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.









