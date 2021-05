Kontanterne kommer tilbage i bus og flextrafik

Onsdag 5. maj 2021 kl: 12:56

Af: Redaktionen Hos Sydtrafik forventer man, at genindførelsen af kontanterne bliver et positivt skridt i forhold til at kunne bruge bus og flextrafik. Men samtidigt understreger selskabet, at der stadig skal tages så meget hensyn til chaufførerne som muligt.- Som buschauffør sidder man mere fastlåst end for eksempel en butiksmedarbejder, så det opleves som ekstremt ubehageligt, når der er passagerer, der kommer for tæt på. Derfor henstiller vi til, at alle holder god afstand til chaufføren, og at man i bussen lægger kontanterne i ’skålen’ eller på brættet,” siger Jette Lauridsen, der er chef for Kunde og Marked i Sydtrafik.

Hensynsfulde passagerer

- Gennem hele det lange Corona-forløb har vores passagerer været virkelig gode til at lytte til anbefalingerne og handle derefter. Så når vi nu tager endnu et skridt tilbage mod ’normale’ tilstande, er vi trygge ved, at passagererne forsat viser hensyn og passer på vores chauffører, siger Jette Lauridsen videre.





Der gælder fortsat restriktioner på antallet af passagerer i busserne, og der er krav om brug af mundbind. Sydtrafik opfordrer også sine passagerer til at spritte hænder både før og efter en tur med bussen.





Hos FynBus opfordrer man også fortsat til, at man vælger en anden betalingsløsning som for eksempel rejsekort eller trafikselskabets mobilbillet-app.





Hos Nordjyllands Trafikselskab peger man på, at der forsat bliver holdt øje med passagertallene i busser og tog, så der kan indsættes ekstra materiel, hvis der bliver behov for det.









