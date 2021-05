Vognmandsorganisation hilser initiativ om cabotagekørsel og kombineret transport velkomment

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 15:39

Af: Redaktionen - Vi ved, at EU-Kommissionen sidder og arbejder med et helt nyt sæt spilleregler for kombitransporter, og hvordan det falder ud, er der ingen, der ved. Men vi ved også, at de eksisterende regler for kombineret transport - der blev indført af miljøhensyn - længe har været misbrugt til at anvende lavtlønschauffører på udenlandske lastbiler til i stor stil at trække gods fra danske havne og jernbaneknudepunkter på helt andre vilkår end de almindelige danske indenrigstransporter, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:- Ser man bort fra miljøaspektet, som med dagens køretøjer nærmest er lig nul, så har den trafik længe haft karakter af reel cabotagekørsel. Derfor er det godt, at ministeren allerede nu tager sine forholdsregler, så de krav, der gælder for cabotagekørsel også vil gælde her.Anvendelsen af cabotagereglerne på kombitrafikken vil samtidig betyde, at der skal ske registrering af køretøjet i et særligt erhvervsregister, og at chaufførlønningerne vil skulle følge det danske niveau.Transportministeren har valgt at gøre brug af en særlig undtagelse i de nye vejpakkeregler, der gør, at selv om kombineret transport i princippet bør bibeholdes, er det nødvendigt at sikre, at den slags transporter ikke misbruges.Erfaringen har ifølge EU-Kommissionen vist, at kombireglerne i visse steder af EU - herunder i Danmark - er blevet anvendt systematisk til at omgå cabotagekørslens midlertidige karakter og som grundlag for vedvarende tilstedeværelse af køretøjer i en anden medlemsstat end den, hvor virksomheden har hjemsted.”Sådan illoyal praksis risikerer at føre til social dumping og bringe overholdelse af lovrammen vedrørende cabotagekørsel i fare, ” hedder det i vejpakken, som derfor giver medlemsstaterne mulighed for at fravige reglerne.Interesserede kan læse mere om transportministerens beslutning her: